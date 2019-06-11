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5.0
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Gelbucks
11/06/2019
United Kingdom
Great toothbrush. But
We have been using:Phillips electric toothbrushes for many years now and love how it leaves the mouth and teeth feeling very clean and refreshed BUT. Our only problem is they do not last more than two years which is a great shame as they are not cheap.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Croydon
17/10/2016
United Kingdom
Great product
Easy to use and clean in operation. Charging is easy and the brush is easy to clean.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Ruetue
08/09/2017
Deutschland
Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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