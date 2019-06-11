Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.