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Smart tandborstning. Överlägsna resultat.
Sonicares FlexCare Platinum Connected är en smart eltandborste med inbyggd sensor och tillhörande app som hjälper dig få renare, fräschare mun och en frisk andedräkt. De högfrekvent svepande rörelserna i Sonicares teknologi ger dig en frisk känsla av renhet, som om du precis kommit från tandhygienisten! Appen analyserar dina tandborstvanor och ger skräddarsydda råd och rekommendationer. FlexCare Platinum Connected är den nya generationens eltandborste!
Appen ger dig råd och rekommendationer
Inbyggd smart sensor
3 lägen, 3 intensitetsnivåer
Två borsthuvuden medföljer
FlexCare Platinum Connecteds lokaliseringssensor visar var du borstar för lite. Om det finns fläckar som du ofta missar när du borstar tänderna uppmärksammar lokaliseringssensorn dig om detta.
Du kanske inte märker om du borstar för hårt, men FlexCare Platinum Connected gör det. Om du borstar för hårt gör den intuitiva trycksensorn så att tandborstskaftet pulserar lite så att du vet exakt när du ska borsta lite mjukare. I studier lyckades 7 av 10 personer som borstar tänderna för hårt minska sitt borsttryck tack vare trycksensorn.
Om du råkar missa några fläckar när du borstar tänderna spårar Philips Sonicare-appen din borstning och ger dig chansen att borsta där igen. TouchUp ger anpassad vägledning baserat på dina personliga borstningsdata så att du omedelbart kan borsta eventuella missade fläckar och få en mer komplett rengöring.
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4.4
av 5
77
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Therese27
29/11/2018
Sverige
Riktigt bra tandborste!
Tandborsten gör att tänderna blir alldeles lena. Känslan direkt efter ett besök hos tandläkaren. Den har tre funktioner som gör att tandborsten vibrerar på tre olika sätt, White, Clean & Deep clean. Appen som ni kan ladda ner till din telefon som göra att ni kan följa din tandborstning. Vilket var en funktion som jag uppskattade och är ett bra hjälpmedel. Appen har en mängd olika funktioner. Den bästa funktionen är att ni kan följa vart man borstat tänderna och vart de behövs borstas mer. Ett bra resefodral med följer produkten, perfekt till resan.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
lokisen76
31/10/2018
Sverige
Smart tandborste som får munnen ren
Har i samarbete med Buzzador fått prova denna tandborste. Jag har efter ett par veckors användande fått en renare känsla i munnen tack vare denna tandborste. Började med att ladda ner appen Philips Sonicare till mobilen, sen var det lätt att koppla ihop mobilen och tandborsten via bluetooth. I appen kan jag följa hur jag borstar och efter avslutat pass så får jag en rapport om något område behöver bättras på, då är det bara att starta borsten igen och följa anvisningarna. Appen talar även om ifall jag borstar för hårt eller för snabbt. Tandborsten är lättanvänd och har fått mig att bli mer noggrann. Man kan välja mellan 3 olika program: clean, white och deep clean, samt 3 olika hastigheter.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Erayka
29/08/2018
Sverige
Utmärkt val
Jag gillar allt med tandborsten. Man kan koppla ihop tandborsten med telefonen via bluetooth så då blir det enkelt att hålla koll på hur ofta man borstar och vilket program man använt. Det finns tre intensitetsnivåer och tre rengöringslägen. Ett av de bästa med tandborsten är att den vibrerar när man ska byta yta. Då borstar man lika på alla delar i munnen och samma längd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar