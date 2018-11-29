ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Anmäl dig nu

Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea

11

d

Dagar

09

t

Timmar

:

51

m

Minuter

:

56

s

Sekunder

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto av känslomässig nytta
  • Produktlivsstil
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto av känslomässig nytta
  • Produktlivsstil

Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedEltandborste med app

HX9192/01

4.4

| (77) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Smart tandborstning. Överlägsna resultat.

Sonicares FlexCare Platinum Connected är en smart eltandborste med inbyggd sensor och tillhörande app som hjälper dig få renare, fräschare mun och en frisk andedräkt. De högfrekvent svepande rörelserna i Sonicares teknologi ger dig en frisk känsla av renhet, som om du precis kommit från tandhygienisten! Appen analyserar dina tandborstvanor och ger skräddarsydda råd och rekommendationer. FlexCare Platinum Connected är den nya generationens eltandborste!

Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Tar bort upp till tio gånger mer plack och ger ett friskare tandkött*

Smart tandborstning. Överlägsna resultat.

  • Appen ger dig råd och rekommendationer

  • Inbyggd smart sensor

  • 3 lägen, 3 intensitetsnivåer

  • Två borsthuvuden medföljer

Spåra och förbättra din borstning

Spåra och förbättra din borstning

FlexCare Platinum Connecteds lokaliseringssensor visar var du borstar för lite. Om det finns fläckar som du ofta missar när du borstar tänderna uppmärksammar lokaliseringssensorn dig om detta.

Varnar dig när du borstar för hårt

Varnar dig när du borstar för hårt

Du kanske inte märker om du borstar för hårt, men FlexCare Platinum Connected gör det. Om du borstar för hårt gör den intuitiva trycksensorn så att tandborstskaftet pulserar lite så att du vet exakt när du ska borsta lite mjukare. I studier lyckades 7 av 10 personer som borstar tänderna för hårt minska sitt borsttryck tack vare trycksensorn.

En andra chans att borsta fläckar som du missat med TouchUp

En andra chans att borsta fläckar som du missat med TouchUp

Om du råkar missa några fläckar när du borstar tänderna spårar Philips Sonicare-appen din borstning och ger dig chansen att borsta där igen. TouchUp ger anpassad vägledning baserat på dina personliga borstningsdata så att du omedelbart kan borsta eventuella missade fläckar och få en mer komplett rengöring.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.4

av 5

77

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

29/11/2018

Sverige

Sverige

Riktigt bra tandborste!

Tandborsten gör att tänderna blir alldeles lena. Känslan direkt efter ett besök hos tandläkaren. Den har tre funktioner som gör att tandborsten vibrerar på tre olika sätt, White, Clean & Deep clean. Appen som ni kan ladda ner till din telefon som göra att ni kan följa din tandborstning. Vilket var en funktion som jag uppskattade och är ett bra hjälpmedel. Appen har en mängd olika funktioner. Den bästa funktionen är att ni kan följa vart man borstat tänderna och vart de behövs borstas mer. Ett bra resefodral med följer produkten, perfekt till resan.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

31/10/2018

Sverige

Sverige

Smart tandborste som får munnen ren

Har i samarbete med Buzzador fått prova denna tandborste. Jag har efter ett par veckors användande fått en renare känsla i munnen tack vare denna tandborste. Började med att ladda ner appen Philips Sonicare till mobilen, sen var det lätt att koppla ihop mobilen och tandborsten via bluetooth. I appen kan jag följa hur jag borstar och efter avslutat pass så får jag en rapport om något område behöver bättras på, då är det bara att starta borsten igen och följa anvisningarna. Appen talar även om ifall jag borstar för hårt eller för snabbt. Tandborsten är lättanvänd och har fått mig att bli mer noggrann. Man kan välja mellan 3 olika program: clean, white och deep clean, samt 3 olika hastigheter.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

29/08/2018

Sverige

Sverige

Utmärkt val

Jag gillar allt med tandborsten. Man kan koppla ihop tandborsten med telefonen via bluetooth så då blir det enkelt att hålla koll på hur ofta man borstar och vilket program man använt. Det finns tre intensitetsnivåer och tre rengöringslägen. Ett av de bästa med tandborsten är att den vibrerar när man ska byta yta. Då borstar man lika på alla delar i munnen och samma längd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar