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HX9192/01
Varför fungerar inte den styrda borstningsfunktionen i Sonicare-appen?
I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Vad visar batteristatuslamporna på min Sonicare-tandborste?
Kan jag använda Sonicare-tandborsten utan appen?
Varför behöver min Philips Sonicare-app ha behörigheter
Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Kan jag använda Sonicare-laddaren med andra tandborstar?
Hur ändrar jag intensitetsinställningarna på min Sonicare-tandborste?
Hur laddar jag min Philips Sonicare-tandborste?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Hur ansluter jag min tandborste till Sonicare-appen?
Hur rengör jag min Philips Sonicare-tandborste?
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt
Min Sonicare-tandborste laddas inte
Min Sonicare-tandborste vibrerar mindre kraftfullt
Jag kommer inte åt några funktioner i Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste låter mycket
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