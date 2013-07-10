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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
Fem lägen
Två borsthuvuden
USB-laddare
Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste.
Sätt på vårt DiamondClean-borsthuvud för att få en skonsam men ändå effektiv fläckborttagning. De tätt packade borststråna i mitten tar bort fläckar och kan ge dig ett två gånger vitare leende på bara sju dagar*.
DiamondClean-borsthuvudet rengör optimalt och ger dig ett friskare tandkött inom två veckor*. Det tar bort upp till sju gånger mer plack längs tandköttskanten än en manuell tandborste* och ger dig det friskaste leendet du någonsin haft.
4.2
av 5
120
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
YorkieGirl
10/07/2013
United Kingdom
I like the beeps
I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Christine59
10/07/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
I like the beeps
I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Roellu
25/02/2020
Suisse
Verifierad köpare
Perfekt
Der Akku hält sehr lange, die Bürsten sind natürlich bald mal hinüber, wie herkömliche Zahnbürsten auch. Die vier Stufen sind halt auch noch da, brauche ich aber nicht. Hammer ist das Aufladeglas, praktisch und passt perfekt.
Fördelar
Akku
Nackdelar
nichts
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.