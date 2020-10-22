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Philips Sonicare DiamondClean Laddningsbar sonisk tandborste
Utgått
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HX9322/12
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I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Hur ändrar jag intensitetsinställningarna på min Sonicare-tandborste?
Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
W2 Optimal WhiteSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Philips SonicareLaddningsställ
Philips SonicareLaddningsfodral för resan
Philips SonicareUSB-A-laddningskabel
DiamondCleanVäggadapter
Philips SonicareLaddningsstation
Philips SonicareLaddningsglas
Philips SonicareUSB-A-strömadapter
W2 Optimal White2x Soniska tandborsthuvuden - Svart
C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Vit
C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Svart
S SensitiveSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
W2c Optimal White compactKompakta soniska tandborsthuvuden
Borsthuvudet är svårt att sätta fast eller ta bort.
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
Min Sonicare-tandborste laddas inte
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