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OneBlade – trimma, styla och raka
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OneBlade Intimate
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QP1924/20
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Alla (6)
Kan jag använda min Philips OneBlade för våt- och torrakning?
När ska jag byta rakblad på min Philips OneBlade?
Hur använder jag OneBlade på min kropp?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Varför medföljer ingen adapter till produkten?
Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?
OneBladeSkyddskåpa
OneBladeKroppskam Intimate 3 mm
USB-kabel
HQ87 USB-väggadapter
OneBlade2 SkinProtect-blad
Min Philips OneBlade rakar inte så nära som jag förväntade mig
Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
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