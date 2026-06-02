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Den här produkten
Shaver Series 5000
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
1 549,00 kr
Accessories
Quick Clean Pod
449,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Extra rakhuvuden
490,00 kr
1 549,00 kr
1 549,00 kr
SteelPrecision-rakblad
PowerAdapt-sensor
Flexibla 360-D-rakhuvuden
Integrerad uppfällbar trimsax
7 års livslängd för motor och batteri
SteelPrecision-rakbladen rakar nära och klipper mer hår per drag med upp till 90 000 klippningsmoment per minut*. De 45 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.
Den intelligenta sensorn för ansiktshår läser av hårets densitet 250 gånger per sekund. Tekniken anpassar dynamiskt klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.
Helt flexibla rakhuvuden som kan vridas 360° för att följa ansiktets konturer. Få optimal hudkontakt för en noggrann och behaglig rakning.
4.3
av 5
3604
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Micke 83
02/06/2026
Sverige
Verifierad köpare
Rekommenderas
Funkar alldeles utmärkt - inget behov av att "nöta" mot huden någon längre tid.
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-04-19
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-04-19
PeGeJ
22/04/2026
Sverige
Verifierad köpare
Håller vad den lovar
Fungerar helt enligt förväntan Klipper OK, bekväm, snabb laddning
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-03-18
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-03-18
Karhuparta
10/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
Torr och våt rakning är plus
Helt ok maskin för mina behov samt att batteriet räcker c:a 18 dagar för mig. Obs laddas via datorns USB c kontakt, Kabeln medföljer 5887/98 paket.
Fördelar
Våt/torr rakning
Nackdelar
inga för mig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Testad mot Philips 3000-serien.