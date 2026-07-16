Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-napp dras in i flaskan
Om nappen dras in i flaskan kan antikolikventilen har blockerats eller fastnat. Nedan hittar du mer information och anvisningar hur du åtgärdar det. Men först är det viktigt att veta vilken typ av napp du har: Natural eller Natural Response.
Den nya Natural Response-nappen känns igen på följande sätt:
Skåra på nappens spets i stället för ett hål.
Virvelformad design runt inläggen.
Grå PHILIPS AVENT-logotyp på flaskan.
På bilden nedan kan du se om du har originalnappen, Natural-nappen eller den nya Natural Response-nappen.
På den föregående Natural-nappen sitter antikolikventilen under en av siffrorna som finns tryckta på nappens basdel. Natural-nappar har tre sifferindikatorer på sidorna, och de nya Natural Response-napparna har bara en.
Rengör napparna regelbundet för att undvika att antikolikventilen blockeras. Håll i nappen under ventilen och dra hårt i spetsen tills du ser ventilen öppnas.
Om nappen dras in i flaskan under matningen följer du stegen nedan för att åtgärda detta:
Dra ut nappen ur flaskan med rena fingrar eller en tång.
Leta upp ventilen, som sitter under en av siffrorna som finns tryckta på nappens basdel.
Dra nappen åt sidan och se till att ventilen sitter på ovansidan medan du drar nappen åt sidan. Dra hårt till du ser ventilen öppnas.
När den har öppnats kan du fortsätta matningen.
I den nya Natural Response-nappen sitter antikolikventilen mittemot numret som finns tryckt på nappens basdel. Rengör napparna regelbundet för att undvika att antikolikventilen blockeras. Massera ventilen försiktigt mellan rena fingrar för att öppna den igen. Dra inte för hårt i nappens spets för att undvika att den går sönder.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:SCY903/71 , SCD838/13 , SCY900/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›