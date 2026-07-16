Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-napp dras in i flaskan

På den föregående Natural-nappen sitter antikolikventilen under en av siffrorna som finns tryckta på nappens basdel. Natural-nappar har tre sifferindikatorer på sidorna, och de nya Natural Response-napparna har bara en.



Rengör napparna regelbundet för att undvika att antikolikventilen blockeras. Håll i nappen under ventilen och dra hårt i spetsen tills du ser ventilen öppnas.



Om nappen dras in i flaskan under matningen följer du stegen nedan för att åtgärda detta:

Dra ut nappen ur flaskan med rena fingrar eller en tång. Leta upp ventilen, som sitter under en av siffrorna som finns tryckta på nappens basdel. Dra nappen åt sidan och se till att ventilen sitter på ovansidan medan du drar nappen åt sidan. Dra hårt till du ser ventilen öppnas. När den har öppnats kan du fortsätta matningen.