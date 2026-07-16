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Philips support

Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-napp dras in i flaskan

Om nappen dras in i flaskan kan antikolikventilen har blockerats eller fastnat. Nedan hittar du mer information och anvisningar hur du åtgärdar det.
Men först är det viktigt att veta vilken typ av napp du har: Natural eller Natural Response.
 

Philips Avent normal napp och napp som dragits in i flaskan

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71 , SCD838/13 , SCY900/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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