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Utgått
Bekvämt och diskret
Med de unika Philips Avent-amningskuporna SCF254/60 kan du hålla dig torr och bekväm hela dagen.
60-dagarskupor
Ultratunn med en konturform. Självhäftande remsa håller kuporna på plats.
Halkfri tack vare självhäftande tejp som håller amningskuporna på plats.
Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.
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4.8
av 5
13
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads
786786786
29/07/2012
United Kingdom
Avent breast pad
This is item is excellent no leaks through your outfits.you stay dry and clean. It collects all the leakIng milk keeping you dry. I t works wonder .i only buy Phillips avent breastplate you could go for hours without changing it. But definatly very handy to keep. A spare in your handbag if going long distance etc
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads