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Utgått

Philips AventAmningskupor för engångsbruk

SCF254/60

4.8

| (13) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Bekvämt och diskret

Med de unika Philips Avent-amningskuporna SCF254/60 kan du hålla dig torr och bekväm hela dagen.

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Kompatibla produkter

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bröstpump

SCF395/01

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF395/31

Enkel elektrisk uppladdningsbar

Enkel elektrisk uppladdningsbar

SCF396/31

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF397/31

Dubbel elektrisk uppladdningsbar

Dubbel elektrisk uppladdningsbar

SCF398/31

Manuell bröstpump

Manuell bröstpump

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Elektrisk bröstpump

SCF395/11

Avent-amningskupor

Bekvämt och diskret

  • 60-dagarskupor

Syns inte under kläderna

Syns inte under kläderna

Ultratunn med en konturform. Självhäftande remsa håller kuporna på plats.

Halkfri med självhäftande tejp

Halkfri tack vare självhäftande tejp som håller amningskuporna på plats.

Utvecklad i samarbete med amningsexpert

Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

13

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Avent breast pad

This is item is excellent no leaks through your outfits.you stay dry and clean. It collects all the leakIng milk keeping you dry. I t works wonder .i only buy Phillips avent breastplate you could go for hours without changing it. But definatly very handy to keep. A spare in your handbag if going long distance etc

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/30 Disposable breast pads

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