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Philips AventAmningskupor

SCF254/61

4.7

| (128) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten

Mycket hög komfort och säkerhet

Amningskuporna för engångsbruk från Philips Avent hjälper dig på amningsresan. Med vaxkakemönster, ultratunn absorberande kärna och läckagesäker design som andas känner du dig torr och bekväm både på dagen och natten.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

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Amningskupor

Amningskupor

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Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bröstpump

SCF395/01

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF395/31

Enkel elektrisk uppladdningsbar

Enkel elektrisk uppladdningsbar

SCF396/31

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF397/31

Manuell bröstpump

Manuell bröstpump

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Elektrisk bröstpump

SCF395/11

Mycket hög komfort och säkerhet

  • Amningskupor för engångsbruk

Vaxkakemönster på översta lagret

Vaxkakemönster på översta lagret

Det vaxkakemönstrade översta lagret är mjukt och bekvämt mot huden.

Högabsorberande material och kärna i tre lager

Högabsorberande material och kärna i tre lager

Högabsorberande kärna fångar upp fukt och håller huden torr både dag och natt.

Läckagesäker med yttre lager som andas

Det ventilerande ytterlagret förhindrar läckage så att du håller kläderna torra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

128

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

3
2

07/12/2021

Sverige

Sverige

Tunn och bekväm

Amningskuporna är tunna och syns ej genom kläderna. Väldigt bekväma att använda då de inte känns och håller sig på plats. Har inte haft ett enda läckage under tiden jag testat dem.

Fördelar

Bekväma och håller sig på plats.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

07/12/2021

Sverige

Sverige

Bra produkt

Så skönt att slippa pinsamma blöta fläckar på tröjan! Skydden sitter på plats och fyller mjölken bra. Jag har haft ett par på dagen och ett nytt par på natten och det har funkat bra utan att läcka igenom. Det är första gången jag provat denna produkt och jag tycker att den motsvarar mina förväntningar.

Fördelar

De sitter på plats, slipper fläckar, kan suga upp mycket mjölk

Nackdelar

Har inget negativt att säga.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

06/12/2021

Sverige

Sverige

Underbar

Jag verkligen rekommenderar denna . Så praktiskt att dom har varsin förpackning! Man kan lägga direkt i skötväskan utan att dom blir smutsig. Andra fördel att dom är tunna så syns dom inte igenom amningsbh:n som dom flesta andra gör . Så jag rekommenderar varmt, underbar produkt

Fördelar

Tunn, varsin förpackning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-06

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 