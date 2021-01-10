Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Dubbel
Användning med sladd
Pumpa ut mer mjölk på kortare tid* med en kudde som stimulerar bröstet så att det pumpar ut mjölk precis som ett barn. Den anpassar sig smidigt från stimuleringsläge till pumpläge och använder rätt suggrepp för maximalt mjölkflöde. Baserat på initieringstidsresultaten för mjölkflödet (tid till mjölutsöndringsreflexen).*
En storlek passar alla. Vi har alla olika storlek och olika form och därför kan silikonkudden varsamt böjas och anpassas till bröstvårtan. Den passar 99,98 % av alla bröstvårtor* (upp till 30 mm).
Känn dig avslappnad när du pumpar ut mjölken tack vare en design som gör att du kan sitta upprätt i stället för att luta dig framåt. Inget behov av att luta sig framåt, kliniskt bevisad bekväm pumpposition* Baserat på kliniska testresultat med 20 deltagare (2019). 90 % av deltagarna anser att pumppositionen är bekväm (enkel elektrisk). 95 % av deltagarna anser att pumppositionen är bekväm (dubbel elektrisk).
4.4
av 5
231
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Zbelles
10/01/2021
Sverige
Super pumpen!
I samarbete med Philips har jag testat den här pumpen. Jag har testat andra pumpar och alltid känt lite obehag, men den hör är super mjuk och jag känner inget obehag! Så nöjd! Den är lätt att använda och rengöra. Jag tycker den är skapligt tyst och snygg design. Jag rekommenderar den verkligen!
Fördelar
Mjuk att använda
Nackdelar
Ibga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Joppan
09/01/2021
Sverige
Fantastisk
I samarbete med Philips så har jag fått testa denna bröstpump I ca 2 månaders tid. Jag har haft en manuell innan som jag tyckt gjort lite ont så när jag fick chansen att testa denna så blev jag helsåld. Den är mjuk och skön och känns inte alls. Den har en snygg design och är enkel att förstå sig på. Den är som en dröm för bröstet. Jag som inte pumpar jätteofta tycker att den är rätt enkel att rengöra. Den är relativt tyst så den stör inte om man gör annat under tiden. Det enda negativa är nog att man måste sitta vid ett uttag så det hade varit skönt med laddningsbart batteri. Men jag skulle definitivt rekommendera denna till alla. Älskar den.
Fördelar
Skön och mjuk
Nackdelar
Att man måste sitta vid uttag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Gingina
04/01/2021
Sverige
Super smidig pump
Jag började använda bröstpump initialt för att få igång mjölkproduktionen då jag inte hade så mycket mjölk i början när min bebis kom. Jag är mycket nöjd med Philips avent pumpen. Den är liten och smidig, pumpar jättebra, bröstpumpskudden är mjuk och ger en behaglig komfort vid pumpning. Jag fick igång min mjölkproduktion mycket bra med den och när mjölen väl rann till kom det så mycket mjöl att jag valde att pumpa och lägga i kylen för flaskmatning. Det har funkat väldigt bra för mig och min bebis. Bra med pumpen: 1. Pumpar mycket effektivt Och smärtfritt. Bra med flera nivåer av pumptryckningar och Stimuleringsfunktion. 2. Är tystlåten, går att använda även när bebisen sover, har testat en annan pump som lät mycket mer 3. Liten och kompakt, lätt att ta med sig i väskan 4. Kompatibel med många andra flaskor av andra märken viket har varit superbra för oss för vi hade hunnit köpa flaskor av andra märken och de passade bra med denna pump 5. Snygg design
Fördelar
Många fördelare enligt ovan
Nackdelar
Skulle önskat att man kunde använda den även sladdlöst
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukakiska deltagare, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).
Baserat på enkätresultat för 1000 kuddar från klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019)
BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011