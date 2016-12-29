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SCF618/10
Innehåller praktiska adaptrar
180 ml
10 st
Förvaringsmuggarna från Philips Avent har ett lock med en säker förslutning för säker förvaring och transport.
Spåra enkelt datum och innehåll.
För enkel förvaring.
4.1
av 5
138
Recensioner
Laycie111
29/12/2016
United Kingdom
Little gems!
These are brilliant, they make storage a complete ease! I would use again and I would recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Great storage
Perfect for storing food in the freezer, fridge and taking on the go!
Den här recensionen skrevs för SCF639/05 Food storage cup
Den här recensionen skrevs för SCF639/05 Food storage cup
Headstock
10/12/2016
United Kingdom
Love the storage cups!
We got these with the breast pump, and they are a lifesaver! You can freeze the breast milk in them for when mum is out of the house and dad if left to feed. they are big enough for a good amount of milk, and they just make your life easier!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF618/10 Breast milk storage containers - 10-pack
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.