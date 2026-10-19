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Utgått
SHE3555BK/00
Starka toner, pulserande bas
De små Philips Beamers-in-ear-hörlurarna med mäktig bas har ovala rör som ger ökad bekvämlighet.
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
In-ear
Ett ovalt ljudrör är ergonomiskt, bekvämt och passar perfekt i örat.
Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.
Philips Vibes in-ear-hörlurar har effektiva element inuti en kompakt design. De passar perfekt medan de pumpar ut klart ljud och dunkande bas.
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