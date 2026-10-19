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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE3555BK/00

Tillgänglig i

Blå
Blå
Röd
Röd
Svart
Svart
Vit
Vit

Starka toner, pulserande bas

De små Philips Beamers-in-ear-hörlurarna med mäktig bas har ovala rör som ger ökad bekvämlighet.

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Kompakt design

Starka toner, pulserande bas

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • In-ear

Det ovala ljudröret ger en ergonomisk och bekväm passform

Ett ovalt ljudrör är ergonomiskt, bekvämt och passar perfekt i örat.

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.

Stor bas och klart ljud via effektiva element

Philips Vibes in-ear-hörlurar har effektiva element inuti en kompakt design. De passar perfekt medan de pumpar ut klart ljud och dunkande bas.

Tekniska specifikationer

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