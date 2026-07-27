Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SHE3555WT/00
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
In-ear
Öronsnäckorna finns i två olika storlekar för en personlig och perfekt passform.
Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.
Philips Vibes in-ear-hörlurar har effektiva element inuti en kompakt design. De passar perfekt medan de pumpar ut klart ljud och dunkande bas.
Recensioner