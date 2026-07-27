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  • Starka toner, pulserande bas
  • Starka toner, pulserande bas

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE3555WT/00

Tillgänglig i

Blå
Blå
Röd
Röd
Svart
Svart
Vit
Vit
Starka toner, pulserande bas
De små Philips Beamers-in-ear-hörlurarna med mäktig bas har ovala rör som ger ökad bekvämlighet.
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Kompakt design

Starka toner, pulserande bas

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • In-ear

Två utbytbara mjuka gummiöronsnäckor erbjuder optimal passform

Öronsnäckorna finns i två olika storlekar för en personlig och perfekt passform.

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.

Stor bas och klart ljud via effektiva element

Philips Vibes in-ear-hörlurar har effektiva element inuti en kompakt design. De passar perfekt medan de pumpar ut klart ljud och dunkande bas.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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