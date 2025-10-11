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Utgått
Tillgänglig i
Lyssna till enastående ljud med hög precision
Philips SHE9105-hörlurarna har högkvalitetselement och ett precist metallhölje som ger detaljrikt ljud utan att tumma på dess renhet. Ovala ljudrör och urval av tre olika öronsnäckor garanterar komfort och passform, medan den inbyggda mikrofonen låter dig växla från musik till samtal.
8,6 mm element/halvsluten bak
In-ear
Hörlurarnas hölje är tillverkat i stabilt aluminium som förhindrar vibrationer för renaste ljudprestanda. Dessutom skyddas hörlurarna från slitage vid daglig användning.
Den mjuka men ändå hållbara och flexibla kontakten mellan hörlurarna och sladden hjälper till att skydda mot potentiella skador som beror på att sladden ständigt böjs.
Dina in-ear-hörlurar är utformade för att passa alla öron. De ergonomiska ovala ljudrören och den svängda konstruktionen ger en optimerad, säker och bekväm passform – alltid.
4.1
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Fördelar
Bass wie ein könig
Nackdelar
Nichts
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Datum för användning 2023-10-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Datum för användning 2023-10-11
TEMPOJCA
19/11/2015
France
Verifierad köpare
trés bonnes qualités
produit de trés bonne qualité excellente qualité du son
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Headphones with mic
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon