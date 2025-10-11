ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE9105SL/00

4.1

| (7) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Röd
Röd
Silver
Silver
Svart
Svart
Svart och guld
Svart och guld

Ljud med hög precision

Philips SHE9105-hörlurarna har högkvalitetselement och ett precist metallhölje som ger detaljrikt ljud utan att tumma på dess renhet. Ovala ljudrör och urval av tre olika öronsnäckor garanterar komfort och passform, medan den inbyggda mikrofonen låter dig växla från musik till samtal.

Visa alla fördelar

med solitt metallhölje

Ljud med hög precision

  • 8,6 mm element/halvsluten bak

  • In-ear

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Du kan välja mellan tre storlekar på öronsnäckorna till dina in-ear-hörlurar – från små till stora, så att du får den perfekta passformen för dina öron.

Svängt hölje och ovala ljudrör för ergonomisk komfort

Dina in-ear-hörlurar är utformade för att passa alla öron. De ergonomiska ovala ljudrören och den svängda konstruktionen ger en optimerad, säker och bekväm passform – alltid.

Finjusterade neodymelement för högfrekvent klarhet

Finjusterade neodymelement för högfrekvent klarhet

Neodym är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet. De har omkonstruerade 8,6 mm neodymelement som är mottagliga för höga frekvenser och garanterar klar ljudkvalitet.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

7

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3
2

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Fördelar

Bass wie ein könig

Nackdelar

Nichts

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Datum för användning 2023-10-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Datum för användning 2023-10-11

19/11/2015

France

France

Verifierad köpare

trés bonnes qualités

produit de trés bonne qualité excellente qualité du son

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9105BK Headphones with mic

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.