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SHL5005WT/00
För kärleken till musiken
De här hörlurarna har utformats för att du ska kunna njuta av musiken var du än är. De mjuka kuddarna gör att du aldrig blir trött när du lyssnar på dina favoritspår och det fantastiska ljudet ger en ny lyssningsupplevelse.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Hörlurarna kan vikas platt och är enkla att förvara och bära med sig
32 mm-högtalarelement ger ett fantastiskt ljud med djup bas
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.
3.0
av 5
2
Recensioner
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Cuffie con microfono
Datum för användning 2024-03-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Cuffie con microfono
Datum för användning 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon