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  • För kärleken till musiken
  • För kärleken till musiken
  • För kärleken till musiken
  • För kärleken till musiken

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHL5005/00

3
| (2) Recensioner
För kärleken till musiken
De här hörlurarna har utformats för att du ska kunna njuta av musiken var du än är. De mjuka kuddarna gör att du aldrig blir trött när du lyssnar på dina favoritspår och det fantastiska ljudet ger en ny lyssningsupplevelse.
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Var du än är!

För kärleken till musiken

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Vikbar för plan förvaring

Mjuka öronkuddar så att du kan lyssna länge

Mjuka öronkuddar av läder så att du kan lyssna på dina favoritlåtar länge.

Lätt huvudband förbättrar bärkomforten och ger extra tålighet

Lättviktsmaterialet i huvudbandet

Hörlurarna kan vikas platt och är enkla att förvara och bära med sig

Hörlurarna kan vikas platt och är enkla att förvara och bära med sig

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

2

Recensioner

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL5005 Cuffie con microfono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Den här recensionen skrevs för SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Den här recensionen skrevs för SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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