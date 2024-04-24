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Utgått
SHL5005/00
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Mjuka öronkuddar av läder så att du kan lyssna på dina favoritlåtar länge.
Lättviktsmaterialet i huvudbandet
Hörlurarna kan vikas platt och är enkla att förvara och bära med sig
3.0
av 5
2
Recensioner
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Cuffie con microfono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Den här recensionen skrevs för SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon