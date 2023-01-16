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Utgått

Trådlösa open-ear-hörlurar för barn

TAK4607GR/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Grå
Grå
Grön
Grön

Perfekt för uppspelning

De här trådlösa open-ear-hörlurarna gör att barnen hör allt. Begränsa speltiden och volymen via Philips-appen. Den säkra passformen och det justerbara huvudbandet gör att hörlurarna växer i takt med barnen och trillar inte av när de leker!

Visa alla fördelar

Perfekt för uppspelning

  • Trådlösa open-ear-hörlurar

  • Bone conduction

  • Appbaserad föräldrakontroll

  • IPX5-vattenskydd

Bekväm open-ear-design

Bekväm open-ear-design

Barn är alltid på språng! Ljuddelen på de här lätta hörlurarna sitter precis framför barnets öron så att hörlurarna sitter säkert och bekvämt oavsett om de spelar, har onlinelektioner eller lyssnar på musik.

Open-ear-design för total medvetenhet

Open-ear-design för total medvetenhet

De här hörlurarna använder bone conduction-teknik för att låta barnen höra sin musik, sina lektioner eller sina spel. På så sätt kan hörlurarna vila framför öronen så att barnet kan höra allt som händer runt omkring.

Föräldrar kan begränsa volym och speltid via Philips-appen

Föräldrar kan begränsa volym och speltid via Philips-appen

Du kan enkelt begränsa både volym och speltid via Philips-appen. Hörlurarnas decibelnivå är begränsad till 85 dB men kan ställas in lägre för känsligare öron. Ställ in speltid efter dag eller vecka så påminner ett röstmeddelande barnen när tiden är ute!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Fördelar

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Nackdelar

Weinig varianten qua kleur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum för användning 2021-12-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Datum för användning 2021-12-16

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.

  2. Volymen är begränsad till < 85 dB i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.