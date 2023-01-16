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Utgått
Perfekt för uppspelning
De här trådlösa open-ear-hörlurarna gör att barnen hör allt. Begränsa speltiden och volymen via Philips-appen. Den säkra passformen och det justerbara huvudbandet gör att hörlurarna växer i takt med barnen och trillar inte av när de leker!
Trådlösa open-ear-hörlurar
Bone conduction
Appbaserad föräldrakontroll
IPX5-vattenskydd
Barn är alltid på språng! Ljuddelen på de här lätta hörlurarna sitter precis framför barnets öron så att hörlurarna sitter säkert och bekvämt oavsett om de spelar, har onlinelektioner eller lyssnar på musik.
De här hörlurarna använder bone conduction-teknik för att låta barnen höra sin musik, sina lektioner eller sina spel. På så sätt kan hörlurarna vila framför öronen så att barnet kan höra allt som händer runt omkring.
Du kan enkelt begränsa både volym och speltid via Philips-appen. Hörlurarnas decibelnivå är begränsad till 85 dB men kan ställas in lägre för känsligare öron. Ställ in speltid efter dag eller vecka så påminner ett röstmeddelande barnen när tiden är ute!
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Fördelar
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Nackdelar
Weinig varianten qua kleur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum för användning 2021-12-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Datum för användning 2021-12-16
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.
Volymen är begränsad till < 85 dB i enlighet med standarden EN 50332 för säkert lyssnande.