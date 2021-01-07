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Utgått
Gläns som en stjärna
Gör dem redo att rocka loss med läckra on-ear-hörlurar som lyser upp. De här slittåliga, trådlösa hörlurarna är volymbegränsade till 85 dB. En LED-panel i öronsnäckan gör att barnen kan lysa upp sin stil med färgstarkt ljus.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Barn kommer att älska de här trådlösa on-ear-hörlurarna under allt från resor till en veckas skärmtid. De får 20 timmars uppspelningstid från en enda laddning: tillräckligt för att bli underhållna i några dagar eller mer.
De här hörlurarna är särskilt utformade för att skydda unga öron och har 32 mm akustiska element som har begränsats till 85 dB. Du kan slappna av med vetskapen om att ditt barn kan lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert sätt.
Mjuka öronkuddar och en mjuk vaddering på huvudbandet gör att det sitter behagligt på barnens huvud oavsett om de lyssnar på musik eller tittar på YouTube.
4.2
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Cata78
07/01/2021
Italia
Philips anställd
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Fördelar
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Nackdelar
Sinceramente nessuo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Cuffia wireless
Datum för användning 2019-12-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Cuffia wireless
Datum för användning 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Fördelar
pensado para los niños
Nackdelar
un poco más de autonomía
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Datum för användning 2019-03-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Datum för användning 2019-03-08
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Datum för användning 2021-08-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Datum för användning 2021-08-06