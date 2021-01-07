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Utgått

Trådlösa hörlurar

TAKH402PK/00

4.2

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Blå
Blå
Rosa
Rosa

Gläns som en stjärna

Gör dem redo att rocka loss med läckra on-ear-hörlurar som lyser upp. De här slittåliga, trådlösa hörlurarna är volymbegränsade till 85 dB. En LED-panel i öronsnäckan gör att barnen kan lysa upp sin stil med färgstarkt ljus.

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Gläns som en stjärna

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

20 timmars uppspelningstid. Inga sladdar, inget trassel

Barn kommer att älska de här trådlösa on-ear-hörlurarna under allt från resor till en veckas skärmtid. De får 20 timmars uppspelningstid från en enda laddning: tillräckligt för att bli underhållna i några dagar eller mer.

32 mm akustiska element. Klart ljud

De här hörlurarna är särskilt utformade för att skydda unga öron och har 32 mm akustiska element som har begränsats till 85 dB. Du kan slappna av med vetskapen om att ditt barn kan lyssna på sina låtar, titta på sina videor och spela sina spel på ett säkert sätt.

Bekväma öronkuddar och vadderat huvudband. Perfekt för små öron

Mjuka öronkuddar och en mjuk vaddering på huvudbandet gör att det sitter behagligt på barnens huvud oavsett om de lyssnar på musik eller tittar på YouTube.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

2
1

07/01/2021

Italia

Italia

Philips anställd

Eccezionale Dono Natalizio

[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top

Fördelar

Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina

Nackdelar

Sinceramente nessuo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Cuffia wireless

Datum för användning 2019-12-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Cuffia wireless

Datum för användning 2019-12-07

08/04/2020

España

España

regalazo

mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.

Fördelar

pensado para los niños

Nackdelar

un poco más de autonomía

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Datum för användning 2019-03-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Datum för användning 2019-03-08

06/09/2021

España

España

Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.

Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Datum för användning 2021-08-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAKH402PK Auriculares inalámbricos

Datum för användning 2021-08-06

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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