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  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning
  • Behaglig och nära rakning

Shaver 3000X SeriesElektrisk rakapparat för våt- och torrakning

X3053/00

4
| (1059) Recensioner
Behaglig och nära rakning
Philips rakapparat för våt- och torrakning i 3000X-serien ger dig en behaglig och nära rakning, och den är dessutom prisvärd. 27 självslipande PowerCut-blad, våt och torr användning samt en uppfällbar trimsax gör rakapparaten enkel att använda och är alltid tillförlitlig.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Med SkinProtect-teknik

Behaglig och nära rakning

  • PowerCut-blad

  • Raka i vått och torrt

  • Rostfritt rakningssystem

  • Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar

PowerCut-blad för en konsekvent slät rakning

PowerCut-blad för en konsekvent slät rakning

27 självslipande blad klipper konsekvent varje hårstrå precis ovanför huden för ett lent och jämnt resultat varje gång. Våra självslipande blad förblir som nya i två år.

Våt- och torraka dig över handfatet eller i duschen

Våt- och torraka dig över handfatet eller i duschen

Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning, även i duschen.

Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar följer ansiktet för en behaglig rakning

Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar följer ansiktet för en behaglig rakning

Rörliga rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar för att hålla jämn kontakt mot huden och skydda den mot skärsår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1059

Recensioner

17/07/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket bra maskin på den priset

Jag har haft ftera rakapparater från Philips och samtliga funkade perfekt.

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-06-29

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-06-29

26/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rätt produkt

Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl.

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

22/08/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Lite bättre än min gamla

Fungerar jättebra, hade en liknande innan äldre modell

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 