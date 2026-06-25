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Shaver 3000X Series Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
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X3053/00
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Vad betyder symbolerna på min Philips-rakapparat?
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Shaver series 3000Rakhuvuden
Shaver series 1000Fäste
Shaver series 1000 & X3000Skyddskåpa
USB-kabel
Shaver Fodral
Låsfäste för rakhuvuden
HQ87 USB-väggadapter
Min Philips-rakapparat laddas inte
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