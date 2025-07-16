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    Philips support

    I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?

    Publicerad på 16 juli 2025

    Sonicare- och Sonicare for Kids-apparna finns tillgängliga för Android och iOS. Listan nedan visar om appen är tillgänglig i ditt land.  

    Sonicare for Kids-appen finns tillgänglig i Vitryssland. Den är inte tillgänglig i Grekland, Kuwait, Portugal, Saudiarabien, Serbien, Kazakstan, Israel, Turkiet eller Förenade Arabemiraten. 

     

    Nordamerika 

    Europa 

    Mellanöstern 

    Asien/Stilla havsområdet 

    Afrika

    Kanada 

    Österrike 

    Kuwait 

    Australien 

    		Sydafrika

    USA 

    Belgien 

    Saudiarabien 

    Kina 

    		 

    Mexiko

    Bulgarien 

    Förenade Arabemiraten 

    Japan

    		 

     

    Kroatien 

     

    Malaysia

    		 

     

    Tjeckien 

     

    Nya Zeeland

    		 

     

    Danmark 

     

    		Singapore 

     

    Estland 

     

    Sydkorea

    		 

     

    Finland  

     

    		Thailand 

     

    Frankrike 

     

    		 

     

    Tyskland  

     

     

    		 

     

    Grekland 

     

    		 

     

    Ungern 

     

     

    		 

     

    Irland 

     

     

    		 

     

    Italien 

     

     

    		 

     

    Lettland 

     

     

    		 

     

    Litauen 

     

     

    		 

     

    Luxemburg 

     

     

    		 

     

    Nederländerna 

     

     

    		 

     

    Norge 

     

     

    		 

     

    Polen 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Rumänien 

     

     

    		 

     

    Ryssland 

     

     

    		 

     

    Serbien

     

     

    		 

     

    Slovakien 

     

     

    		 

     

    Slovenien  

     

     

    		 

     

    Spanien  

     

     

    		 

     

    Sverige 

     

     

    		 

     

    Schweiz 

     

     

    		 

     

    Ukraina 

     

     

    		 
     Storbritannien  
         		 
     Kazakstan
         		   
     Israel
         		   
     Kalkon
         		   

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX3603/01 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX7420/01 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7410/02 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7429/03 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7419/01 , HX9918/89 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX9992/31 , HX3601/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP0471/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX6850/57 , HX6857/34 , HX6870/53 , HX9914/57 , HX6803/04 , HX9992/45 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/44 , HX9944/13 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX3412/07 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6830/44 , HX6837/24 , HX6806/04 , HX6802/04 , HX8935/33 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX6857/28 , HX6806/03 , HX6807/28 , HX6800/63 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6800/35 , HX6800/04 , HX6830/53 , HX6807/24 , CP0755/01 , CP0754/01 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6871/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9924/13 , CP0555/01 , HX9392/39 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9393/93 , HX9363/63 , HX9351/53 , HX9331/33 , HX9393/93R1 , HX9353/56 , HX9944/03 , HX9954/53 , CP0535/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6631/41 , HX6921/06 , HX6231/40 , HX6730/33 , HX6231/01 , CP0546/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX6511/22 , CP0467/01 , HX9352/04 , CP0541/01 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9182/10 , HX9382/04 , HX9322/12 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6781/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6511/50 , HX6942/04 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6982/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

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