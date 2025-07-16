Sonicare- och Sonicare for Kids-apparna finns tillgängliga för Android och iOS. Listan nedan visar om appen är tillgänglig i ditt land.
Sonicare for Kids-appen finns tillgänglig i Vitryssland. Den är inte tillgänglig i Grekland, Kuwait, Portugal, Saudiarabien, Serbien, Kazakstan, Israel, Turkiet eller Förenade Arabemiraten.
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Nordamerika
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Europa
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Mellanöstern
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Asien/Stilla havsområdet
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Afrika
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Kanada
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Österrike
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Kuwait
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Australien
|Sydafrika
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USA
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Belgien
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Saudiarabien
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Kina
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Mexiko
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Bulgarien
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Förenade Arabemiraten
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Japan
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Kroatien
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Malaysia
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Tjeckien
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Nya Zeeland
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Danmark
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|Singapore
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Estland
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Sydkorea
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Finland
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|Thailand
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Frankrike
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Tyskland
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Grekland
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Ungern
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Irland
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Italien
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Lettland
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Litauen
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Luxemburg
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Nederländerna
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Norge
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Polen
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Portugal
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Rumänien
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Ryssland
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Serbien
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Slovakien
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Slovenien
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Spanien
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Sverige
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Schweiz
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Ukraina
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|Storbritannien
|Kazakstan
|Israel
|Kalkon