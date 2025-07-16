Sonicare- och Sonicare for Kids-apparna finns tillgängliga för Android och iOS. Listan nedan visar om appen är tillgänglig i ditt land.

Sonicare for Kids-appen finns tillgänglig i Vitryssland. Den är inte tillgänglig i Grekland, Kuwait, Portugal, Saudiarabien, Serbien, Kazakstan, Israel, Turkiet eller Förenade Arabemiraten.