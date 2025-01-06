Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.
Beroende på modell kan du ladda din Philips Sonicare-tandborste på ett annat sätt. Använd originalladdaren som medföljde tandborsten. Inte alla Sonicare-laddare är kompatibla med andra tandborstar. Laddaren kan ha en USB-A-kontakt som kräver en väggadapter (medföljer inte).
Läs följande instruktioner för hur du laddar tandborsten.
Anslut laddaren till ett eluttag.
Ställ tandborsthandtaget på laddaren.
Batteriindikatorn börjar blinka* för att visa att tandborsten laddas. Den slutar blinka när tandborsten är fulladdad, vilket kan ta upp till 24 timmar.
Du kan låta tandborsten vara kvar i en ansluten laddare mellan borstningar eftersom detta inte påverkar batteriets livslängd.
* Obs! DailyClean 1100 har ingen batteriindikatorlampa.
Ställ tandborsthandtaget på laddningsglaset eller i stället och placera det på laddningsbasen.
Anslut laddningsbasen till ett eluttag.
Batteriindikatorn börjar blinka vitt eller grönt för att visa att tandborsten laddas. Den slutar blinka när tandborsten är fulladdad, vilket kan ta upp till 24 timmar.
Ladda tandborsten med resefodralet
Lägg tandborsthandtaget i resefodralet
Anslut en mini-USB-kabel till resefodralet.
Anslut USB-kabeln till en 5 V IPX-4 USB-väggadapter.
Batteriindikatorn börjar blinka vitt eller grönt för att visa att tandborsten laddas. Den slutar blinka när tandborsten är fulladdad, vilket kan ta upp till 24 timmar.
Ladda tandborsten med den trådlösa laddningsplattan
Anslut USB-kabeln till adaptern och anslut adaptern till ett eluttag.
Lägg tandborsthandtaget vertikalt på laddningsplattans upphöjda yta.
Laddningsplattan piper och batteriindikatorn börjar blinka vitt för att visa att tandborsten laddas. Den slutar blinka och börjar lysa vitt när tandborsten är fulladdad, vilket kan ta upp till 12 timmar.