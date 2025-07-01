Philips support Hur korrigerar jag borstningsperioden i Sonicare For Kids-appen?

I vissa fall går det att korrigera en borstningsperiod i Sonicare For Kids-appen.

Markera barnets profil i appen. Tryck på kalenderknappen till vänster på skärmen. Välj det alternativ där det står My calendar (Min kalender). Klicka på solen eller månen beroende på vad som saknas så att en grön bockmarkering visas bredvid dagen. Du bör se en gul ikon där det röda krysset var. Gå till Parent dashboard (Kontrollpanelen för föräldrar). Klicka på de gula halvcirklarna. De representerar de morgon- och kvällstillfällen där ändring har begärts. Tryck på den gröna bockmarkeringen. Det ger kredit för tidigare missade tillfällen och återställer alla borstningsstreak!

Om du fortfarande har problem med Sonicare for Kids-appen kan du kontakta oss direkt på Kontakta Philips support | Philips för ytterligare hjälp.









