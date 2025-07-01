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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
I vissa fall går det att korrigera en borstningsperiod i Sonicare For Kids-appen.
Om du fortfarande har problem med Sonicare for Kids-appen kan du kontakta oss direkt på Kontakta Philips support | Philips för ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX6600/52, HX6600/13, HX6600/41. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Hur laddar jag min Philips Sonicare-tandborste?
Hur korrigerar jag borstningsperioden i Sonicare For Kids-appen?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Hur ansluter jag min tandborste till Sonicare-appen?
Hur rengör jag min Philips Sonicare-tandborste?