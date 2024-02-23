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Philips support

Hur ansluter jag min Philips OneBlade till OneBlade-appen?

Obs! Den här informationen är endast relevant för användare av Philips OneBlade 360 med anslutningsmöjligheter. Du kan ta reda på om detta gäller din modell genom att titta efter Bluetooth®-logotypen på förpackningen eller i användarhandboken. Om din OneBlade-modell inte har anslutningsmöjligheter kan du ändå lägga till den i din Philips OneBlade-approfil för att låsa upp funktioner som registrering av bladstatus.

Användare av Bluetooth-aktiverade OneBlade-modeller bjuds in att ansluta till Philips OneBlade-appen för att få tillgång till extrafunktioner, tips och annan användbar information.
 

  1. Ladda ned och installera Philips OneBlade-appen på din iOS- eller Android-enhet för att komma igång. Mer information om appen finns i OneBlade-förpackningen (håll utkik efter logotyperna för App Store och Google Play Butik!) 
  2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din mobila enhet och öppna sedan appen. 
  3. Följ instruktionerna i appen för att ansluta OneBlade.
  4. Ljusringen på handtaget blinkar blått när anslutningen håller på att upprättas och lyser sedan blått när anslutningen har upprättats.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 , QP2734/20 .

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