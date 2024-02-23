Philips support Hur ansluter jag min Philips OneBlade till OneBlade-appen?

Obs! Den här informationen är endast relevant för användare av Philips OneBlade 360 med anslutningsmöjligheter. Du kan ta reda på om detta gäller din modell genom att titta efter Bluetooth®-logotypen på förpackningen eller i användarhandboken. Om din OneBlade-modell inte har anslutningsmöjligheter kan du ändå lägga till den i din Philips OneBlade-approfil för att låsa upp funktioner som registrering av bladstatus.



Användare av Bluetooth-aktiverade OneBlade-modeller bjuds in att ansluta till Philips OneBlade-appen för att få tillgång till extrafunktioner, tips och annan användbar information.



Ladda ned och installera Philips OneBlade-appen på din iOS- eller Android-enhet för att komma igång. Mer information om appen finns i OneBlade-förpackningen (håll utkik efter logotyperna för App Store och Google Play Butik!) Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din mobila enhet och öppna sedan appen. Följ instruktionerna i appen för att ansluta OneBlade. Ljusringen på handtaget blinkar blått när anslutningen håller på att upprättas och lyser sedan blått när anslutningen har upprättats.