Kan jag hantera min OneBlade Club-prenumeration i Philips OneBlade-appen?

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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Du kan visa din OneBlade Club-prenumeration i Philips OneBlade-appen. Om du behöver hantera eller ändra din prenumeration dirigeras du från appen till webbsidan för OneBlade Club.
Du kan även klicka på ditt hemland nedan för att logga in och få åtkomst till din OneBlade Club-prenumeration:
Österrike
Belgien
Tjeckien
Frankrike
Tyskland
Italien
Nederländerna
Portugal
Rumänien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA
För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du navigerar till webbsidorna ovan.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .