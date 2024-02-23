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Philips support

Kan jag hantera min OneBlade Club-prenumeration i Philips OneBlade-appen?

Du kan visa din OneBlade Club-prenumeration i Philips OneBlade-appen. Om du behöver hantera eller ändra din prenumeration dirigeras du från appen till webbsidan för OneBlade Club. 


Du kan även klicka på ditt hemland nedan för att logga in och få åtkomst till din OneBlade Club-prenumeration:

Österrike
Belgien
Tjeckien
Frankrike
Tyskland
Italien
Nederländerna
Portugal
Rumänien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du navigerar till webbsidorna ovan.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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