Philips support Hur tar jag bort eller exporterar mina uppgifter i Philips OneBlade-appen?

Användare av Philips OneBlade-appen kan radera sina kontouppgifter eller begära en export av dem genom att gå till profilavsnittet i appen och följa instruktionerna på skärmen.



Om du har begärt en export av dina uppgifter väntar du tills du har mottagit dem innan du tar bort ditt Philips-konto.



Fullständig information om hur dina uppgifter hanteras finns i våra data- och sekretesspolicyer.