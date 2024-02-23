Philips support
Hur tar jag bort eller exporterar mina uppgifter i Philips OneBlade-appen?
Användare av Philips OneBlade-appen kan radera sina kontouppgifter eller begära en export av dem genom att gå till profilavsnittet i appen och följa instruktionerna på skärmen.
Om du har begärt en export av dina uppgifter väntar du tills du har mottagit dem innan du tar bort ditt Philips-konto.
Fullständig information om hur dina uppgifter hanteras finns i våra data- och sekretesspolicyer.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .