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Philips support

Hur tar jag bort eller exporterar mina uppgifter i Philips OneBlade-appen?

Användare av Philips OneBlade-appen kan radera sina kontouppgifter eller begära en export av dem genom att gå till profilavsnittet i appen och följa instruktionerna på skärmen. 

Om du har begärt en export av dina uppgifter väntar du tills du har mottagit dem innan du tar bort ditt Philips-konto. 

Fullständig information om hur dina uppgifter hanteras finns i våra data- och sekretesspolicyer.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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