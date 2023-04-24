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Philips support

Hur uppdaterar jag mina OneBlade Club-prenumerationsuppgifter?

Som prenumerant på Philips OneBlade Club kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto. Du kan uppdatera information som leveransadress och betalningsmetod på kontot. Klicka på det land du är bosatt i nedan för att få åtkomst till din OneBlade Club-prenumeration:

Österrike
Belgien
Tjeckien
Frankrike
Tyskland
Italien
Nederländerna
Portugal
Rumänien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA


För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du navigerar till webbsidorna ovan.
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 , QP2734/20 .

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