Philips support Hur uppdaterar jag mina OneBlade Club-prenumerationsuppgifter?

Som prenumerant på Philips OneBlade Club kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto. Du kan uppdatera information som leveransadress och betalningsmetod på kontot. Klicka på det land du är bosatt i nedan för att få åtkomst till din OneBlade Club-prenumeration:



Österrike

Belgien

Tjeckien

Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Portugal

Rumänien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA





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