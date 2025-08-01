Andra objekt i rutan
- Sonicare For Kids-handtag
- Sonicare For Kids-borsthuvud
- Standardladdare
- Glittriga klistermärken
HX6352/11
Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning
Låt barnen vara aktiva när de ska lära sig att borsta. Med Philips Sonicare For Kids Bluetooth-aktiverade tandborste kan du använda en rolig app för att borsta bättre och längre. Barnen har roligt samtidigt som de lär sig bra teknik.Läs mer om produkten
Sonisk eltandborste
totalt
recurring payment
I en undersökning genomförd av Philips i USA säger hela 98 % av föräldrarna att Sonicares eltandborste för barn, Sonicare For Kids, gör det lättare att få sina barn att borsta både längre och bättre. Appen synkroniseras med eltandborsten via Bluetooth, så utöver att motivera barnet att borsta bättre kan föräldrarna även se hur barnets borstteknik utvecklas över tid. Dessutom kan barnen få spännande belöningar av Sparkly om han eller hon har borstat bra! Appen är kompatibel med både iOs och Android och finns gratis att ladda ner på Appstore och GooglePlay.
Håll reda på borstningstiden även när du inte använder appen
Interaktivt nöje och Philips Sonicare-teknologi
Philips Sonicare For Kids-tandborsten och appen gör det roligare än någonsin att borsta. Appens huvudperson är den förtjusande Sparkly, som tycker om att ha rena tänder. Barnen tar hand om Sparkly medan instruktören utmanar dem att borsta längre och bättre. Varje gång ditt barn borstar ordentligt blir Sparkly gladare och varje lyckad borstning belönas. Barnen kan låsa upp tillbehör som anpassar Sparkly eller vinna mat till Sparkly, som gillar att äta hälsosamt. Föräldrarna kan även själva välja belöningar som placeras i appen.
Effekt
Tekniska specifikationer
Design och finish
Service
Kompatibilitet
Lättanvänd
Medföljande tillbehör
Rengöringsprestanda
Lägen
Programvaror som kan användas
Letar du efter fler tillbehör? Visa delar & tillbehör
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.