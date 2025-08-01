98 % säger att det är lättare att få barn att borsta längre och bättre*

I en undersökning genomförd av Philips i USA säger hela 98 % av föräldrarna att Sonicares eltandborste för barn, Sonicare For Kids, gör det lättare att få sina barn att borsta både längre och bättre. Appen synkroniseras med eltandborsten via Bluetooth, så utöver att motivera barnet att borsta bättre kan föräldrarna även se hur barnets borstteknik utvecklas över tid. Dessutom kan barnen få spännande belöningar av Sparkly om han eller hon har borstat bra! Appen är kompatibel med både iOs och Android och finns gratis att ladda ner på Appstore och GooglePlay.