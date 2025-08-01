Söktermer

    Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning

      Philips Sonicare For Kids Sonisk eltandborste

      HX6322/12

      Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning

      Låt barnen vara aktiva när de ska lära sig att borsta. Med Philips Sonicare For Kids Bluetooth-aktiverade tandborste kan du använda en rolig app för att borsta bättre och längre. Barnen har roligt samtidigt som de lär sig bra teknik.

      Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning

      En spännande start på hälsosamma vanor för livet

      • Inbyggd Bluetooth®
      • Instruktionsapp
      • Två borsthuvuden
      • 2 lägen
      98 % säger att det är lättare att få barn att borsta längre och bättre*

      I en undersökning genomförd av Philips i USA säger hela 98 % av föräldrarna att Sonicares eltandborste för barn, Sonicare For Kids, gör det lättare att få sina barn att borsta både längre och bättre. Appen synkroniseras med eltandborsten via Bluetooth, så utöver att motivera barnet att borsta bättre kan föräldrarna även se hur barnets borstteknik utvecklas över tid. Dessutom kan barnen få spännande belöningar av Sparkly om han eller hon har borstat bra! Appen är kompatibel med både iOs och Android och finns gratis att ladda ner på Appstore och GooglePlay.

      Håll reda på borstningstiden även när du inte använder appen

      En interaktiv app gör att barnen engagerar sig i borstningen

      Interaktivt nöje och Philips Sonicare-teknologi

      Spännande belöningar för framgångsrika borstningar

      Philips Sonicare For Kids-tandborsten och appen gör det roligare än någonsin att borsta. Appens huvudperson är den förtjusande Sparkly, som tycker om att ha rena tänder. Barnen tar hand om Sparkly medan instruktören utmanar dem att borsta längre och bättre. Varje gång ditt barn borstar ordentligt blir Sparkly gladare och varje lyckad borstning belönas. Barnen kan låsa upp tillbehör som anpassar Sparkly eller vinna mat till Sparkly, som gillar att äta hälsosamt. Föräldrarna kan även själva välja belöningar som placeras i appen.

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Spänning
        110–220 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Batterityp
        Litiumjon
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W

      • Design och finish

        Färg
        Lila

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Kompatibilitet

        Kompatibilitet med Android
        • Android-telefoner
        • Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor
        iOS-kompatibilitet
        • iPhone 4S eller högre
        • 3:e generationens iPad eller högre
        • med operativsystemet iOS7

      • Lättanvänd

        Borsthuvudsystem
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Handtag
        • Gummihandtag för enkel användning
        • Tunn, ergonomisk design
        Batteriindikator
        Lampan visar batteristatusen

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 Sonicare For Kids-handtag med Bluetooth
        Borsthuvuden
        • 1 Sonicare For Kids, standard
        • 1 Sonicare For Kids, kompakt
        Klistermärken
        • 8 anpassningsbara klistermärken
        • 2 bonusmärken
        Laddare
        1

      • Rengöringsprestanda

        Prestanda
        75 % mer effektiv *
        Hälsofördelar
        För hälsosamma tandvårdsvanor
        Hastighet
        Upp till 62000 borströrelser/min
        Timer
        KidTimer och Quadpacer

      • Lägen

        Energilägen
        2

      • Programvaror som kan användas

        Programvaruuppdateringar
        Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Sonicare For Kids-handtag
      • Sonicare For Kids-borsthuvud
      • Standardladdare
      • Glittriga klistermärken

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      Hitta en reservdel eller ett tillbehör

      Gå till reservdelar och tillbehör

      • av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara använda tandborste
      • *än med en vanlig tandborste
      • **baserat på två borstningar på två minuter per dag
      • ***undersökning bland tandvårdsspecialister i USA med barn i åldrarna 4–10

