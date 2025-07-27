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Philips Sonicare For KidsKompakta soniska tandborsthuvuden

HX6032/33

4.6
| (150) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Överlägsen rengöring på några sekunder.*
Sonicare For Kids-tandborshuvudet är perfekt för små munnar med växande tänder. Den fungerar exklusivt med For Kids-eltandborsten som tillsammans ger en säker och mer behaglig upplevelse som barn tycker är kul och som ger goda vanor.
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Rengör och skyddar växande leenden från 3 år och uppåt

Överlägsen rengöring på några sekunder.*

  • 2-pack

  • Kompakt format

  • Klickfäste

  • Barnvänlig rengöring

Ålder från 3 år

Ålder från 3 år

Standardtandborsthuvudet Philips Sonicare For Kids har en konturformad profil som passar tänder på barn från 3 års ålder och mjuka borststrån som rengör skonsamt. Baksidan av borsthuvudet är klätt i gummi som ger en säkrare och behagligare rengöring. Finns även i en större standardstorlek för barn från 7 år.

Överlägsen rengöring som maximerar varje sekund

Överlägsen rengöring som maximerar varje sekund

Med den soniska serien får du ut mesta möjliga av den begränsade tid barnen borstar. De bygger samtidigt hälsosamma vanor och finslipar sin borstningsteknik.

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

150

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

2

27/07/2025

Sverige

Sverige

Bra produkt

Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.

Fördelar

Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

23/07/2025

Sverige

Sverige

Bra borsthuvud till min 8åring

Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.

Fördelar

Blir rent

Nackdelar

Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

22/07/2025

Sverige

Sverige

Tandborsten

Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar