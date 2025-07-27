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2-pack
Kompakt format
Klickfäste
Barnvänlig rengöring
Standardtandborsthuvudet Philips Sonicare For Kids har en konturformad profil som passar tänder på barn från 3 års ålder och mjuka borststrån som rengör skonsamt. Baksidan av borsthuvudet är klätt i gummi som ger en säkrare och behagligare rengöring. Finns även i en större standardstorlek för barn från 7 år.
Med den soniska serien får du ut mesta möjliga av den begränsade tid barnen borstar. De bygger samtidigt hälsosamma vanor och finslipar sin borstningsteknik.
Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.
4.6
av 5
150
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Riktigt nöjd
27/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Bra produkt
Bra borthuvud som är anpassad till barn. Borthuvudet är mjukt och gör rent bättre än manuell tandborstning.
Fördelar
Mindre borthuvud som är anpassat till barns munnar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Pappan
23/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Bra borsthuvud till min 8åring
Borsthuvudet fyller sin funktion och gör ett gott resultat. Tänderna blir renare än vid vanlig manuell borstning. Det är första gången min dotter ler och tycker att borstningen är rolig, detta pga eltandborstens vibrationer jämfört med tidigare använda märke.
Fördelar
Blir rent
Nackdelar
Tandborsthuvudet upplevs lite för stort ,när framsidan av tänderna ska borstas på min 8åring.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Tittut
22/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Tandborsten
Rekommenderar dessa tandborsthuvuden väldigt varmt. Noggrann med mycket bra känsla så rengör den alldeles utmärkt! Den som provar kommer verkligen att bli mer än nöjd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/90 2-pack borsthuvuden
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar