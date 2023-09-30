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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX6322/04
HX6340
Sparkly motiverar barnen att borsta
Mjukt gummihandtag anpassat för barn
Kompatibel med iOs och Android
Ge ditt barn bättre munhälsa
Interaktivt nöje och Philips Sonicare-teknologi
I en undersökning genomförd av Philips i USA säger hela 98 % av föräldrarna att Sonicares eltandborste för barn, Sonicare For Kids, gör det lättare att få sina barn att borsta både längre och bättre. Appen synkroniseras med eltandborsten via Bluetooth, så utöver att motivera barnet att borsta bättre kan föräldrarna även se hur barnets borstteknik utvecklas över tid. Dessutom kan barnen få spännande belöningar av Sparkly om han eller hon har borstat bra! Appen är kompatibel med både iOs och Android och finns gratis att ladda ner på Appstore och GooglePlay.
Philips Sonicare For Kids-tandborsten och appen gör det roligare än någonsin att borsta. Appens huvudperson är den förtjusande Sparkly, som tycker om att ha rena tänder. Barnen tar hand om Sparkly medan instruktören utmanar dem att borsta längre och bättre. Varje gång ditt barn borstar ordentligt blir Sparkly gladare och varje lyckad borstning belönas. Barnen kan låsa upp tillbehör som anpassar Sparkly eller vinna mat till Sparkly, som gillar att äta hälsosamt. Föräldrarna kan även själva välja belöningar som placeras i appen.
4.3
av 5
571
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Seikatsu33
30/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Bästa eltandborste för barn
Själv jobbar inom tandvård och mina barn har provat alla eltandborste på marknade som är för barn. Både de och jag finner just den till den bästa! Utformningen av borsten är identisk med en vanlig tandborste så man tappar inte tekniken till den vanliga - man måste kunna bortse med både el- och vanlig tandborste! Skönare känsla i munnen med den soniska rörelsen. Skaftet lugher bra i handen, bra grepp för att kunna röra och vrida tandborsten så att de kommer åt alla ytor. Laddningen håller länge och väldigt bra med klistermärke så dem få välja eget motiv och inte blanda ihop tandborstarna. Lätt att hålla rent och bra vibrations och ljudmarkering när tiden är ute och med appen är det en perfekt "lär-dig-bortsa-rätt" öeksak så att säga. Helt klart nöjda! Den är deras andra paket tandborste efter den första har passerat sin livslängd.
Fördelar
Läs allt jag skrev i recensionen
Nackdelar
Bara fördelar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Greywolff
30/07/2023
Sverige
Kanontandborste men dåliga klistermärken
Tandborsten är ypperlig haft en tidigare men de klistermärken som följer med för att kunna särskilja två tandborstar för barn sitter aldrig kvar. Spelar ingen roll hur mycket man rengjort tandborstens skaft.
Fördelar
Mycket bra rengöring
Nackdelar
Kan gå sönder om man tappar den om den hamnar precis vid övergången till tanborsthuvud och tandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste
Nacka
11/04/2020
Sverige
Bra tandborste och bra app
Väl fungerande eltandborste med bra app som får barnen intresserade av tandborstning via figuren Sparkly. Sonicare är det bästa systemet anser jag.
Fördelar
Bra tandborsthuvud
Nackdelar
Appen kan ha vissa problem ibland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara använda tandborste
än med en vanlig tandborste
baserat på två borstningar på två minuter per dag
undersökning bland tandvårdsspecialister i USA med barn i åldrarna 4–10