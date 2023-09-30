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  • Gör det roligare att borsta tänderna
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  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna
  • Gör det roligare att borsta tänderna

Philips Sonicare For KidsSonisk eltandborste

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Aqua
Aqua
Grön
Grön
Lila
Lila
Rosa
Rosa
Gör det roligare att borsta tänderna
En av de viktigaste sakerna du kan ge ditt barn är rutiner som ger dem ett friskt liv. Precis som för vuxna rekommenderar tandläkare att barn ska borsta sina tänder i minst två minuter, två gånger om dagen. Men vi vet alla att det är svårt att få sina barn att borsta ordentligt, dessutom vet vi att barn som tidigt får hål i tänderna får sämre tänder som vuxna. Med uppkopplade eltandborsten för barn Sonicare for Kids blir tandborstningen ett äventyr tillsammans med Sonicare for Kids-appens huvudkaraktär Sparkly. Om barnen borstar ordentligt blir Sparkly glad!
Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Med app som motiverar barnen att borsta bättre och längre

Gör det roligare att borsta tänderna

  • Sparkly motiverar barnen att borsta

  • Mjukt gummihandtag anpassat för barn

  • Kompatibel med iOs och Android

  • Ge ditt barn bättre munhälsa

En interaktiv app gör att barnen engagerar sig i borstningen

En interaktiv app gör att barnen engagerar sig i borstningen

Interaktivt nöje och Philips Sonicare-teknologi

98 % säger att det är lättare att få barn att borsta längre och bättre*

98 % säger att det är lättare att få barn att borsta längre och bättre*

I en undersökning genomförd av Philips i USA säger hela 98 % av föräldrarna att Sonicares eltandborste för barn, Sonicare For Kids, gör det lättare att få sina barn att borsta både längre och bättre. Appen synkroniseras med eltandborsten via Bluetooth, så utöver att motivera barnet att borsta bättre kan föräldrarna även se hur barnets borstteknik utvecklas över tid. Dessutom kan barnen få spännande belöningar av Sparkly om han eller hon har borstat bra! Appen är kompatibel med både iOs och Android och finns gratis att ladda ner på Appstore och GooglePlay.

Spännande belöningar för framgångsrika borstningar

Spännande belöningar för framgångsrika borstningar

Philips Sonicare For Kids-tandborsten och appen gör det roligare än någonsin att borsta. Appens huvudperson är den förtjusande Sparkly, som tycker om att ha rena tänder. Barnen tar hand om Sparkly medan instruktören utmanar dem att borsta längre och bättre. Varje gång ditt barn borstar ordentligt blir Sparkly gladare och varje lyckad borstning belönas. Barnen kan låsa upp tillbehör som anpassar Sparkly eller vinna mat till Sparkly, som gillar att äta hälsosamt. Föräldrarna kan även själva välja belöningar som placeras i appen.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.3

av 5

571

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

30/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bästa eltandborste för barn

Själv jobbar inom tandvård och mina barn har provat alla eltandborste på marknade som är för barn. Både de och jag finner just den till den bästa! Utformningen av borsten är identisk med en vanlig tandborste så man tappar inte tekniken till den vanliga - man måste kunna bortse med både el- och vanlig tandborste! Skönare känsla i munnen med den soniska rörelsen. Skaftet lugher bra i handen, bra grepp för att kunna röra och vrida tandborsten så att de kommer åt alla ytor. Laddningen håller länge och väldigt bra med klistermärke så dem få välja eget motiv och inte blanda ihop tandborstarna. Lätt att hålla rent och bra vibrations och ljudmarkering när tiden är ute och med appen är det en perfekt "lär-dig-bortsa-rätt" öeksak så att säga. Helt klart nöjda! Den är deras andra paket tandborste efter den första har passerat sin livslängd.

Fördelar

Läs allt jag skrev i recensionen

Nackdelar

Bara fördelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

30/07/2023

Sverige

Sverige

Kanontandborste men dåliga klistermärken

Tandborsten är ypperlig haft en tidigare men de klistermärken som följer med för att kunna särskilja två tandborstar för barn sitter aldrig kvar. Spelar ingen roll hur mycket man rengjort tandborstens skaft.

Fördelar

Mycket bra rengöring

Nackdelar

Kan gå sönder om man tappar den om den hamnar precis vid övergången till tanborsthuvud och tandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

11/04/2020

Sverige

Sverige

Bra tandborste och bra app

Väl fungerande eltandborste med bra app som får barnen intresserade av tandborstning via figuren Sparkly. Sonicare är det bästa systemet anser jag.

Fördelar

Bra tandborsthuvud

Nackdelar

Appen kan ha vissa problem ibland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara använda tandborste

  2. än med en vanlig tandborste

  3. baserat på två borstningar på två minuter per dag

  4. undersökning bland tandvårdsspecialister i USA med barn i åldrarna 4–10