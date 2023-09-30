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Philips Sonicare For KidsSonisk eltandborste

HX6352/42

HX6350

4.3

| (573) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Aqua
Aqua
Grön
Grön
Lila
Lila
Rosa
Rosa

Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning

Låt barnen vara aktiva när de ska lära sig att borsta. Med Philips Sonicare For Kids Bluetooth-aktiverade tandborste kan du använda en rolig app för att borsta bättre och längre. Barnen har roligt samtidigt som de lär sig bra teknik.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

En spännande start på hälsosamma vanor för livet

Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning

  • Inbyggd Bluetooth®

  • Instruktionsapp

  • Två borsthuvuden

  • 2 lägen

98 % säger att det är lättare att få barn att borsta längre och bättre*

98 % säger att det är lättare att få barn att borsta längre och bättre*

I en undersökning genomförd av Philips i USA säger hela 98 % av föräldrarna att Sonicares eltandborste för barn, Sonicare For Kids, gör det lättare att få sina barn att borsta både längre och bättre. Appen synkroniseras med eltandborsten via Bluetooth, så utöver att motivera barnet att borsta bättre kan föräldrarna även se hur barnets borstteknik utvecklas över tid. Dessutom kan barnen få spännande belöningar av Sparkly om han eller hon har borstat bra! Appen är kompatibel med både iOs och Android och finns gratis att ladda ner på Appstore och GooglePlay.

Håll reda på borstningstiden även när du inte använder appen

Håll reda på borstningstiden även när du inte använder appen

Håll reda på borstningstiden även när du inte använder appen

En interaktiv app gör att barnen engagerar sig i borstningen

En interaktiv app gör att barnen engagerar sig i borstningen

Interaktivt nöje och Philips Sonicare-teknologi

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

573

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

30/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bästa eltandborste för barn

Själv jobbar inom tandvård och mina barn har provat alla eltandborste på marknade som är för barn. Både de och jag finner just den till den bästa! Utformningen av borsten är identisk med en vanlig tandborste så man tappar inte tekniken till den vanliga - man måste kunna bortse med både el- och vanlig tandborste! Skönare känsla i munnen med den soniska rörelsen. Skaftet lugher bra i handen, bra grepp för att kunna röra och vrida tandborsten så att de kommer åt alla ytor. Laddningen håller länge och väldigt bra med klistermärke så dem få välja eget motiv och inte blanda ihop tandborstarna. Lätt att hålla rent och bra vibrations och ljudmarkering när tiden är ute och med appen är det en perfekt "lär-dig-bortsa-rätt" öeksak så att säga. Helt klart nöjda! Den är deras andra paket tandborste efter den första har passerat sin livslängd.

Fördelar

Läs allt jag skrev i recensionen

Nackdelar

Bara fördelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Datum för användning 2021-09-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Datum för användning 2021-09-30

30/07/2023

Sverige

Sverige

Kanontandborste men dåliga klistermärken

Tandborsten är ypperlig haft en tidigare men de klistermärken som följer med för att kunna särskilja två tandborstar för barn sitter aldrig kvar. Spelar ingen roll hur mycket man rengjort tandborstens skaft.

Fördelar

Mycket bra rengöring

Nackdelar

Kan gå sönder om man tappar den om den hamnar precis vid övergången till tanborsthuvud och tandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Datum för användning 2021-07-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6322/04 Sonisk eltandborste

Datum för användning 2021-07-30

11/04/2020

Sverige

Sverige

Bra tandborste och bra app

Väl fungerande eltandborste med bra app som får barnen intresserade av tandborstning via figuren Sparkly. Sonicare är det bästa systemet anser jag.

Fördelar

Bra tandborsthuvud

Nackdelar

Appen kan ha vissa problem ibland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6392/02 Sonic electric toothbrush - Dispense

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara använda tandborste

  2. än med en vanlig tandborste

  3. baserat på två borstningar på två minuter per dag

  4. undersökning bland tandvårdsspecialister i USA med barn i åldrarna 4–10