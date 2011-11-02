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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
2-pack
Standardstorlek
Klickfäste
Barnvänlig rengöring
Standardtandborsthuvudet Philips Sonicare For Kids har en konturformad profil som passar tänder på barn från 7 års ålder och mjuka borststrån som rengör skonsamt. Baksidan av borsthuvudet är klätt i gummi som ger en säkrare och behagligare rengöring. Finns även i mindre och kompaktare storlek för barn från 4 år.
Det är kliniskt bevisat att borsthuvudet Philips Sonicare For Kids tar bort mer plack än en vanlig manuell tandborste. Se till att barnet får bättre skydd mot karies och behagligare besök hos tandläkaren redan från början. Vi garanterar bättre kontroller, eller pengarna tillbaka.
Med den soniska serien får du ut mesta möjliga av den begränsade tid barnen borstar. De bygger samtidigt hälsosamma vanor och finslipar sin borstningsteknik.
4.8
av 5
26
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
cm1947
02/11/2011
United Kingdom
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Del av marknadsföring
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Fördelar
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Nackdelar
keine
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
LadySL
19/09/2022
Deutschland
Del av marknadsföring
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Fördelar
Weiche Börsten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar