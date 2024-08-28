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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Sonisk eltandborste med app
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HX9917/88
HX992W
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Hur återvinner jag min Philips Sonicare-tandborste (i Sverige)?
Hur aktiverar och inaktiverar jag trycksensorn på min Sonicare?
Kan jag synka Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
G3 Premium Gum Care4x Soniska tandborsthuvuden - Vit
Philips SonicareLaddningsstation
Philips SonicareLaddningsfodral för resan
Philips SonicareLaddningsglas
C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Vit
C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Svart
G3 Premium Gum Care2x Soniska tandborsthuvuden - Vit
G3 Premium Gum Care2x Soniska tandborsthuvuden - Svart
S SensitiveSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
W3 Premium WhiteSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Borsthuvudet är svårt att sätta fast eller ta bort.
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste laddas inte
Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt
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