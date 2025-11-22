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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX9917/88
HX992W
Personliga rekommendationer
Smarta borsthuvudssensorer
Smart borsthuvudsidentifiering
4 lägen, 3 intensitetsnivåer
Klicka på G3 Premium Plaque Control-borsthuvudet och upplev vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och ta bort upp till 20 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.
Med DiamondClean Smart får du allt du behöver. Med våra tre intensitetsnivåer kan du förbättra rengöringen, och våra fyra lägen täcker alla dina borstningsbehov. Läget Clean för enastående daglig rengöring, White+ för att ta bort fläckar, Deep Clean+ för en uppfriskande djuprengöring och Gum Health för att varsamt borsta längs tandköttskanten.
Philips Sonicare-appen meddelar dig när du har uppnått en grundlig rengöring och hjälper dig att bli en bättre, mer uppmärksam borstare.
4.4
av 5
433
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Anders_320d
22/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
En jättebra produkt
Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Hälsingestinta
03/07/2025
Sverige
Verifierad köpare
Toppen produkt
Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut
Fördelar
Laddbart fodral till resan
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Pandis00
18/06/2025
Sverige
Del av marknadsföring
En sjukt bra eltandborste!
Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)
Fördelar
Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Tar bort upp till 10 gånger mer plack än manuella tandborstar
jämfört med DiamondClean
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge