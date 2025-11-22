PHILIPS Sonicare Diamond Clean Smart 9400 är utan tvekan en speciell tandborste. Det första man lägger märke till är dess högkvalitativa utseende, vilket bekräftas av dess särskilt behagliga känsla. Ingenting lämnas åt slumpen med denna produkt. Tandborsten erbjuder fyra rengöringsprogram (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+) och tre intensitetsnivåer. Dessa kan justeras individuellt för att rensa tänderna från orenheter och plack med upp till 62 000 rörelser per minut. Sonicare Diamond Clean Smart 9400 utför denna uppgift med glans. Redan efter första tandborstningen känns dina tänder behagligt släta, och även svåra områden orsakade av felställda tänder är rena och släta efter flera dagars användning. Tandborstens laddningsmöjligheter är också värda att nämna. För det första finns det så kallade laddningsglaset, som möjliggör trådlös laddning och även fungerar som munsköljkopp. Det är värt att nämna att den även fungerar med andra Philips Sonicare-tandborstar, vilket sparar dig besväret med att behöva använda flera laddare i badrummet. Det högkvalitativa resefodralet, som har magnetisk stängning, har även en integrerad USB-A-laddningskabel i basen, vilket möjliggör laddning i fodralet. Laddningsstatusen visas via en LED-lampa. En laddning, vid användning två gånger om dagen, räcker för att borsta tänderna i 14 dagar. Resefodralet har också plats för två borsthuvuden. Jag rekommenderar Premium All-in-One A3-borsthuvudet. Detta borsthuvud har en gummibeläggning på sidorna, vilket förhindrar den irriterande känslan som uppstår när du rör vid tänderna med borsthuvudet på vanliga borsthuvuden. A3-borsthuvudet rekommenderas starkt, också för att det kommunicerar via den kostnadsfria PHILIPS Sonicare-appen och varnar dig när det behöver bytas ut. Appen ger dig en översikt över dina borstvanor. Den visar dig vilka områden på dina tänder som borstats och hur, och ger hjälp med hur du optimerar dina borstvanor. Den indikerar också om du borstar med för hårt tryck. En ljusindikator indikerar också detta under borstningsprocessen. Sammantaget lämnar PHILIPS Sonicare Diamond Clean Smart 9400 ett riktigt gott intryck, och den nödvändiga dagliga tandborstningen blir plötsligt ett sant nöje igen!