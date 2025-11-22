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  • Komplett tandvård för en bättre munhälsa
  • Komplett tandvård för en bättre munhälsa
  • Komplett tandvård för en bättre munhälsa
  • Komplett tandvård för en bättre munhälsa
  • Komplett tandvård för en bättre munhälsa
  • Komplett tandvård för en bättre munhälsa

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Sonisk eltandborste med app

HX9917/88

HX992W

4.4
| (433) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Grå
Grå
Svart
Svart
Vit
Vit
Komplett tandvård för en bättre munhälsa
DiamondClean Smart 9400 är vår bästa tandborste för komplett tandvård. Med högpresterande borsthuvuden kan du fokusera på alla delar av din munhälsa, och vår Smart Sensor-teknik ger dig personlig feedback och tips.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

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Komplett tandvård för en bättre munhälsa

  • Personliga rekommendationer

  • Smarta borsthuvudssensorer

  • Smart borsthuvudsidentifiering

  • 4 lägen, 3 intensitetsnivåer

Tar bort upp till 20 gånger mer plack* för en djuprengöring

Tar bort upp till 20 gånger mer plack* för en djuprengöring

Klicka på G3 Premium Plaque Control-borsthuvudet och upplev vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och ta bort upp till 20 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.

Välj mellan 4 lägen och 3 intensitetsnivåer

Välj mellan 4 lägen och 3 intensitetsnivåer

Med DiamondClean Smart får du allt du behöver. Med våra tre intensitetsnivåer kan du förbättra rengöringen, och våra fyra lägen täcker alla dina borstningsbehov. Läget Clean för enastående daglig rengöring, White+ för att ta bort fläckar, Deep Clean+ för en uppfriskande djuprengöring och Gum Health för att varsamt borsta längs tandköttskanten.

Spårar var du har borstat och visar var du har slarvat

Spårar var du har borstat och visar var du har slarvat

Philips Sonicare-appen meddelar dig när du har uppnått en grundlig rengöring och hjälper dig att bli en bättre, mer uppmärksam borstare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

433

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

22/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

En jättebra produkt

Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...

Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

03/07/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Toppen produkt

Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut

Fördelar

Laddbart fodral till resan

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

18/06/2025

Sverige

Sverige

En sjukt bra eltandborste!

Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)

Fördelar

Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Tar bort upp till 10 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. jämfört med DiamondClean

  3. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge