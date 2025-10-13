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Shaver Series 5000 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
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S5885/35
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Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Vad betyder symbolerna på min Philips Series 5000-rakapparat?
ShaversLaddningsställ
AccessoriesQuick Clean Pod
Shavers Rengöringsborste
USB-kabel
OneBlade& Shaver series 5000Mjukt fodral
Shaver series 5000Nederdel till skärhuvud
Shaver series 5000Fäste
Shaver1–5 mm justerbar skäggstyler
Shaver 5000, 7000, 8000Näshårstrimmer
ShaversRengöringsfodral
Shaver Fodral
ShaversSkyddskåpa
Shaver series 7000, 5000Extra rakhuvuden
HQ87 USB-väggadapter
ShaversRengöringsborste
Jag upplever hudproblem när jag har använt min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat läcker vatten
Min Philips-rakapparat fungerar inte
Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud
Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt
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