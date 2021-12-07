ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Produktfoto framifrån
  • Foto av känslomässig nytta
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av känslomässig nytta

Utgått

Philips AventSCF254/02 Disposable breast pads

SCF254/02

4.7

| (128) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten

Visa alla fördelar

Kompatibla produkter

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bröstpump

SCF395/01

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF395/31

Enkel elektrisk uppladdningsbar

Enkel elektrisk uppladdningsbar

SCF396/31

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF397/31

Dubbel elektrisk uppladdningsbar

Dubbel elektrisk uppladdningsbar

SCF398/31

Manuell bröstpump

Manuell bröstpump

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Elektrisk bröstpump

SCF395/11

Syns inte under kläderna

Syns inte under kläderna

Ultratunn med en konturform. Självhäftande remsa håller kuporna på plats.

Halkfri med självhäftande tejp

Halkfri tack vare självhäftande tejp som håller amningskuporna på plats.

Utvecklad i samarbete med amningsexpert

Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

128

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

3
2

07/12/2021

Sverige

Sverige

Tunn och bekväm

Amningskuporna är tunna och syns ej genom kläderna. Väldigt bekväma att använda då de inte känns och håller sig på plats. Har inte haft ett enda läckage under tiden jag testat dem.

Fördelar

Bekväma och håller sig på plats.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

07/12/2021

Sverige

Sverige

Bra produkt

Så skönt att slippa pinsamma blöta fläckar på tröjan! Skydden sitter på plats och fyller mjölken bra. Jag har haft ett par på dagen och ett nytt par på natten och det har funkat bra utan att läcka igenom. Det är första gången jag provat denna produkt och jag tycker att den motsvarar mina förväntningar.

Fördelar

De sitter på plats, slipper fläckar, kan suga upp mycket mjölk

Nackdelar

Har inget negativt att säga.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-07

06/12/2021

Sverige

Sverige

Underbar

Jag verkligen rekommenderar denna . Så praktiskt att dom har varsin förpackning! Man kan lägga direkt i skötväskan utan att dom blir smutsig. Andra fördel att dom är tunna så syns dom inte igenom amningsbh:n som dom flesta andra gör . Så jag rekommenderar varmt, underbar produkt

Fördelar

Tunn, varsin förpackning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor

Datum för användning 2021-11-06

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.