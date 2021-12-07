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Utgått
Ultratunn med en konturform. Självhäftande remsa håller kuporna på plats.
Halkfri tack vare självhäftande tejp som håller amningskuporna på plats.
Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.
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4.7
av 5
128
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Nennah
07/12/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Tunn och bekväm
Amningskuporna är tunna och syns ej genom kläderna. Väldigt bekväma att använda då de inte känns och håller sig på plats. Har inte haft ett enda läckage under tiden jag testat dem.
Fördelar
Bekväma och håller sig på plats.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor
Datum för användning 2021-11-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor
Datum för användning 2021-11-07
Pappan
07/12/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Bra produkt
Så skönt att slippa pinsamma blöta fläckar på tröjan! Skydden sitter på plats och fyller mjölken bra. Jag har haft ett par på dagen och ett nytt par på natten och det har funkat bra utan att läcka igenom. Det är första gången jag provat denna produkt och jag tycker att den motsvarar mina förväntningar.
Fördelar
De sitter på plats, slipper fläckar, kan suga upp mycket mjölk
Nackdelar
Har inget negativt att säga.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor
Datum för användning 2021-11-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor
Datum för användning 2021-11-07
Mamma#2
06/12/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Underbar
Jag verkligen rekommenderar denna . Så praktiskt att dom har varsin förpackning! Man kan lägga direkt i skötväskan utan att dom blir smutsig. Andra fördel att dom är tunna så syns dom inte igenom amningsbh:n som dom flesta andra gör . Så jag rekommenderar varmt, underbar produkt
Fördelar
Tunn, varsin förpackning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor
Datum för användning 2021-11-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF254/61 Amningskupor
Datum för användning 2021-11-06