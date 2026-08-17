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X9003/30
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Vad betyder symbolerna på min Philips i9000 Series-rakapparat?
Vilka Philips-rakapparater är kompatibla med Quick Clean Pod?
När ska jag byta ut patronen på min Philips-rengöringsstation?
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Vad gör Philips rakapparater hållbara och tillförlitliga?
Våtrakning, torrakning, skum/gel eller användning i duschen: vilken Philips-rakrutin ska jag välja?
Är min telefon kompatibel med Philips GroomTribe-appen?
Hur rengör jag min Philips-rakapparat?
Hur står sig Philips elektriska rakapparater jämfört med en vanlig rakhyvel, skäggtrimrar och andra trimningsverktyg?
Är Philips rakapparater vattentäta, tvättbara och duschsäkra?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Hur hittar jag min rakapparatmodell och kompatibla reservdelar?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Philips roterande rakapparater eller rakapparater med skärblad: vilket alternativ är bäst för min rakning?
Hur länge håller Philips elektriska rakapparater normalt?
Vilken Philips-rakapparat ger den närmaste rakningen?
Hur kan Philips GroomTribe-appen förbättra rakresultatet?
Hur fungerar Philips rakapparater på tjockt eller grovt skägg?
Kan jag få en nära rakning utan irritation med en Philips-rakapparat?
Hur noggranna är Philips rakapparater runt käklinjen, under näsan och vid polisongerna?
Är Philips elektriska rakapparater tillräckligt skonsamma för daglig användning på känslig hud?
Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?
Jag kan inte ansluta min Philips-rakapparat till GroomTribe-appen
Jag upplever hudproblem när jag har använt min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud
Min Philips-rakapparat läcker vatten
Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat fungerar inte
Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten