Min Sonicare-tandborste vibrerar inte

Om tandborsten inte vibrerar eller slås på kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.
Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg.
Tandkrämsrester kan byggas upp runt strömknappen. Resterna gör att strömknappen fastnar och enheten inte slås på. Vi rekommenderar att du rengör strömknappen och det omgivande området med en fuktig trasa.
Ett tandborstbatteri som inte är fulladdat kan behöva mer ström för att tandborsten ska vibrera. Vi rekommenderar att du laddar den i minst 24 timmar. För att undvika att detta händer igen kan du låta tandborsten vara kvar på laddaren.
Om du inte har använt tandborsten under en månad eller längre kan batteriet ha laddats ur. Placera handtaget i laddaren. Batteriet laddas, men det kan ta några minuter innan batteriindikatorn tänds. Vi rekommenderar att du laddar tandborsten i minst 24 timmar.
Prova att använda ett annat eluttag för att ladda tandborsten helt. Om en trasig strömkälla har anslutits till laddaren kan det leda till att tandborsten inte laddas. I vissa länder har eluttaget i badrummet en säkerhetsfunktion som stänger av strömkällan. Se till att uttaget har ström innan du laddar tandborsten.
Om tandborsten slås på och batterilampornas indikatorer lyser men tandborsten vibrerar inte, har tandborsten inre skador. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte online.
Om inget av dessa tips hjälper kan tandborsten ha skadats internt. Vi rekommenderar att du kontaktar oss.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:HX6600/41 , HX6600/11 , HX6500/33 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›