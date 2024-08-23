Min Sonicare-tandborste vibrerar inte

Ett tandborstbatteri som inte är fulladdat kan behöva mer ström för att tandborsten ska vibrera. Vi rekommenderar att du laddar den i minst 24 timmar. För att undvika att detta händer igen kan du låta tandborsten vara kvar på laddaren.



Om du inte har använt tandborsten under en månad eller längre kan batteriet ha laddats ur. Placera handtaget i laddaren. Batteriet laddas, men det kan ta några minuter innan batteriindikatorn tänds. Vi rekommenderar att du laddar tandborsten i minst 24 timmar.

