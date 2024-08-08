Min OneBlade 360 Connected parkopplas inte till min telefon

Om den mobila enhetens operativsystem har uppdaterats sedan du senast parkopplade OneBlade kan det vara orsaken till problemet.



Åtgärda problemet genom att försöka återställa anslutningen mellan OneBlade och appen genom att följa dessa steg:

Ta bort parkopplingen för OneBlade: Håll strömknappen på OneBlade intryckt i tio sekunder för att återställa anslutningen. Ljusringen börjar då blinka blått. Ta bort parkopplingen för din mobila enhet: Öppna Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet och välj OneBlade i listan med parkopplade enheter. Tryck på Ta bort parkoppling eller Glöm om du vill ta bort OneBlade från listan med parkopplade enheter.

När du har tagit bort parkopplingen för OneBlade från din mobila enhet ska du försöka återupprätta anslutningen.Användningsinstruktionerna kan variera beroende på vilken mobil enhet du använder. Se användarhandboken för din mobila enhet för detaljerade instruktioner.