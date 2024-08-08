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Philips support

Min OneBlade 360 Connected parkopplas inte till min telefon

Om OneBlade 360 Connected inte parkopplas till din mobila enhet kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.

Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet har åtgärdats innan du går vidare till nästa steg.

*Observera att den här informationen endast gäller OneBlade 360 Connected. Användare av andra OneBlade-modeller kan lägga till enheterna manuellt i sina OneBlade-approfiler, men kan inte ansluta via Bluetooth.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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