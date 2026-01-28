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Car lightsLED-HL [≈H3]

11336U2510C2

11336U2510C2

3.8
| (256) Recensioner
Färgmatcha din stil
Byt ut ditt fordons strålkastare mot Philips Ultinon Classic LED och upplev värmen hos klassisk halogenbelysning med LED-lampornas prestanda! De här lättmonterade lamporna innebär att du nu kan uppgradera till LED-lampor utan krångel!*
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LED-lampor med klassiskt varmvitt ljus

Färgmatcha din stil

  • Typ av lampa: H3

  • Direktmonterad LED-lampa

  • Kompakt design

  • Kallvitt ljus på 6 000 K

  • Antal lampor: 2

Njut av det varma klassiska ljuset på 3 500 K

Njut av det varma klassiska ljuset på 3 500 K

Uppgradera strålkastarna utan att kompromissa med stilen! Philips Ultinon Classic LED-lampor projicerar ett elegant varmvitt ljus, jämförbart med andra halogenstrålkastare, vilket ger din bil ett tidlöst utseende. Färgmatcha dem med de andra framljusen samtidigt som du får den förbättrade ljusstyrka som LED-lampor har. Upplev den perfekta blandningen av klassisk stil och modern teknik.

Högre ljusstyrka för bra sikt**

Högre ljusstyrka för bra sikt**

Philips Ultinon Classic LED-lampor är utformade för att ge en överlägsen ljuskägla jämfört med halogenlampor i ett kompakt och universellt format. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED-teknik erbjuder de samma ljusflöde som ECE-standardhalogenlampor samtidigt som de förbättrar käglans prestanda avsevärt med lägre energiförbrukning. Philips Ultinon Classic LED-lampor ger förare bättre sikt över vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkert.

Enkel montering

Enkel montering

Med Philips Ultinon Classic LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Classic LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Efterlever inte ECE R37-föreskrifterna. Endast för terrängkörning.

  2. Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lamptyp.

  3. 2 års garanti. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.