BRE708/00
Hej då hår. Effektiv epilering. Skonsam kroppsvård.
Vår mest effektiva epilator, din lenaste hud någonsin. Vi presenterar världens första epilator med ProGuide med 360° synlighet för effektiva och skonsamma resultat.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Sladdlös epilator, våt- och torranvändning
Effektiv hårborttagningsrutin. Du behöver inte längre vänta på att håret ska växa ut: tar bort hår som är tre gånger kortare jämfört med vaxning.
Världens första epilator med ProGuide som ger 360° synlighet för ett effektivt och skonsamt resultat. Med ProGuide får du den perfekta 75° epileringsvinkeln för bästa möjliga resultat och huden håller sig spänd för bättre hudkomfort. 360° LED-lampa hjälper dig att se och ta bort fler hårstrån.
Effektiva och snabba resultat med Double Action-teknik. Fångar upp även de kortaste hårstråna med keramiska pincetter. Griper tag i och tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Du behöver inte trycka. Låt bara enheten glida över huden. Integrerad LED-lampa gör att du ser alla hårstrån. Epilera båda underbenen på mindre än sex minuter.
Från duschen till handfatet – epilera vått eller torrt, beroende på vad du föredrar. Varmt vatten mjukar upp huden och gör behandlingen behagligare. Handtaget med halkskydd förbättrar greppet i duschen.
Du får ström i 60 minuter på en laddning. Inga avbrott. Inga sladdar som hindrar dig – kom enkelt åt alla ställen. Ny design med matt yta och halkskydd för bättre grepp i duschen.
Ett engångsköp som håller i flera år.
