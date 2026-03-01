      Epilator Series 9000 Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

      Övergripande klassificering / 5
      Vår mest effektiva epilator, din lenaste hud någonsin. Vi presenterar världens första epilator med ProGuide med 360° synlighet för effektiva och skonsamma resultat. Mer än en epilator. Ditt allt-i-ett-set för hårborttagning och kroppsvård.

      Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

      Slipp hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.

      • Kan användas på våt och torr hud
      • För ben, kropp, bikinilinje och fötter
      • Mer än en epilator
      • 9 tillbehör
      Len hud i upp till fyra veckor

      Effektiv hårborttagningsrutin. Du behöver inte längre vänta på att håret ska växa ut: tar bort hår som är tre gånger kortare jämfört med vaxning.

      ProGuide. Mindre smärta, bättre hudkomfort*

      Världens första epilator med ProGuide som ger 360° synlighet för ett effektivt och skonsamt resultat. Med ProGuide får du den perfekta 75° epileringsvinkeln för bästa möjliga resultat och huden håller sig spänd för bättre hudkomfort. 360° LED-lampa hjälper dig att se och ta bort fler hårstrån.

      Effektiv och snabb. Tänd. Se. Ta bort.

      Effektiva och snabba resultat med Double Action-teknik. Fångar upp även de kortaste hårstråna med keramiska pincetter. Griper tag i och tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Du behöver inte trycka. Låt bara enheten glida över huden. Integrerad LED-lampa gör att du ser alla hårstrån. Epilera båda underbenen på mindre än sex minuter.

      Mer än en epilator: Hej kroppsvård.

      Njut av ditt spaögonblick hemma – från hårborttagning till komplett kroppsvård.

      Helt säker att använda i duschen

      Från duschen till handfatet – epilera vått eller torrt, beroende på vad du föredrar. Varmt vatten mjukar upp huden och gör behandlingen behagligare. Handtaget med halkskydd förbättrar greppet i duschen.

      Exfoliering ger mjukare hud

      Exfolierar försiktigt för att ge len hud och förebygga inåtväxande hårstrån – enklare än vid manuell exfoliering.

      Mjuka fötter på bara några minuter

      Den roterande fotfilen ger dig lena fötter på bara fem minuter.

      Enkel användning. 60 min på en laddning. Sladdlös.

      Du får ström i 60 minuter på en laddning. Inga avbrott. Inga sladdar som hindrar dig – kom enkelt åt alla ställen. Ny design med matt yta och halkskydd för bättre grepp i duschen.

      Köp en gång. Använd i flera år framöver**

      Ett engångsköp som håller i flera år.

      Skonsam rakning för känsliga områden.

      Slutför din hårborttagningsrutin för känsliga områden med ett extra rakhuvud och en extra trimkam. Förhindra skärsår.

      Ditt självförtroende börjar här: Trimma och forma på ditt sätt

      Trimma och forma tryggt – anpassa din bikinirutin med trimhuvudet och kammen som medföljer.

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Exfolieringsborste för kroppen
        Ja
        Fodral
        Ja
        Trimmerhuvud för bikinilinjen
        Ja
        Trimkam för bikinilinjen
        Ja
        Trimkam
        Ja
        Epileringshuvud
        Ja
        ProGuide
        Ja
        Pedikyrhuvud
        Ja
        Rakhuvud
        Ja

      • Effekt

        Batterityp
        Litiumjon
        Laddning
        3 timmar
        Snabbladdning
        Ja
        Batteriets användningstid
        60 minuter

      • Tekniska specifikationer

        Spänning
        5 V/1,5 A
        Antal pincetter
        32
        USB-A-kabel
        Ja
        Pincetthastighet 1
        64 000 per minut
        Pincetthastighet 2
        70 400 per minut
        Nätadapter
        Nej

      • Funktioner

        Hastighetsinställningar
        2

      • Lättanvänd

        Trådlös
        Ja
        Kan användas på våt och torr hud
        Ja
        LED-lampa
        Ja

      • Jämfört med utan ProGuide.
      • * Med 2 års garanti.

