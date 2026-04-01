S791/06
Kraftfull, hudnära rakning
Philips 700 Series med DualSteel Precision-blad och Lift & Cut-teknik skär av hårstråna på exakt 0,00 mm för en hudnära rakning. Den kompakta designen passar perfekt vid alla tillfällen.Läs mer om produkten
Elektrisk kompakt rakapparat för våt- och torrakning
Vår patenterade Lift & Cut-teknik lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm) för en nära rakning. Perfekt precision.
Våra 360° roterande Dual SteelPrecision-blad fångar upp hårstrån som växer i olika riktningar. Med 4 000 000 klippåtgärder per minut garanterar de en snabb rakning när som helst, var som helst.
Huvudena som är rörliga i fyra riktningar ger optimal hudkontakt även på svåråtkomliga ställen, vilket garanterar en behaglig rakning och minimerar hudirritation.
En stark och kraftfull magnetisk motor gör att du kan raka även tjocka skägg, för en slät och nära rakning även när du är på språng.
Dra bara med fingret för att slå på rakapparaten och få en förstklassig rakning. Upplev smidig elegans med vår förstklassiga kompakta design.
Sladdar är nu ett minne blott. Använd Qi-laddning för ultimat bekvämlighet och enkelhet, och få en sladdlös full laddning på två timmar (Qi-laddningsplatta ingår ej).
Upplev mångsidigheten hos din rakapparat med trimmertillbehöret för näshår som ger ett 2-i-1-trimningskit för alla dina behov. Det är bara att klicka på tillbehöret för att trimma oönskat näshår.
Rakbladen i våra rakapparater är tillverkade av europeiskt hypoallergent stål som står emot korrosion, är hudvänligt och förhindrar orenheter på rakbladen.
Oavsett om du föredrar en behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning med gel eller raklödder anpassar sig vår rakapparat efter dina behov. Tack vare IPX7-klassad vattentålighet kan den enkelt rengöras under rinnande vatten.
Få upp till en månads* batteritid efter en timmes laddning med ett kraftfullt litiumjonbatteri. Behöver du raka dig snabbt? Anslut bara i fem minuter så får du tillräckligt med ström för en rakning.
Våra Philips-rakapparater är tillverkade med precision och hållbarhet i åtanke, vilket garanterar långvarig prestanda. Våra rakapparater genomgår rigorösa tester för att säkerställa jämn och hållbar prestanda. Det här är en rakapparat som står sig över tid.
På Philips driver vi hållbarhet i alla aspekter av produktskapandet. Vår ambition är att minska avfallet och minimera antalet USB-adaptrar vi marknadsför. Om du behöver en adapter hittar du en via: www.philips.com/support
