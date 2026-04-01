Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Kraftfull, hudnära rakning Kraftfull, hudnära rakning Kraftfull, hudnära rakning

      Philips Shaver 700 Series Elektrisk kompakt rakapparat för våt- och torrakning

      S791/06

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Kraftfull, hudnära rakning

      Philips 700 Series med DualSteel Precision-blad och Lift & Cut-teknik skär av hårstråna på exakt 0,00 mm för en hudnära rakning. Den kompakta designen passar perfekt vid alla tillfällen.

      Läs mer om produkten
      Välj ett betalningsalternativ
      Betala nu

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Visa alla
      Den här produkten
      Philips Shaver 700 Series
      - {discount-value}

      Philips Shaver 700 Series

      Elektrisk kompakt rakapparat för våt- och torrakning

      totalt

      recurring payment

      Kraftfull, hudnära rakning

      • Lift & Cut-teknik
      • Dual SteelPrecision-rakblad
      • Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar
      • Kraftfull magnetisk motor
      Vår patenterade Lift & Cut-teknik lyfter försiktigt hårstrået från roten och klipper av det precis intill huden (upp till 0,00 mm) för en nära rakning. Perfekt precision.

      Avancerad effektivitet i alla riktningar

      Våra 360° roterande Dual SteelPrecision-blad fångar upp hårstrån som växer i olika riktningar. Med 4 000 000 klippåtgärder per minut garanterar de en snabb rakning när som helst, var som helst.

      Följer ansiktets konturer för en behaglig rakning

      Huvudena som är rörliga i fyra riktningar ger optimal hudkontakt även på svåråtkomliga ställen, vilket garanterar en behaglig rakning och minimerar hudirritation.

      Kraftfull men ändå tyst

      En stark och kraftfull magnetisk motor gör att du kan raka även tjocka skägg, för en slät och nära rakning även när du är på språng.

      Dra för att slå på och stänga av

      Dra bara med fingret för att slå på rakapparaten och få en förstklassig rakning. Upplev smidig elegans med vår förstklassiga kompakta design.

      Kompatibilitet med trådlös Qi-laddning

      Sladdar är nu ett minne blott. Använd Qi-laddning för ultimat bekvämlighet och enkelhet, och få en sladdlös full laddning på två timmar (Qi-laddningsplatta ingår ej).

      Trimmertillbehör för näshår tar bort näshår

      Upplev mångsidigheten hos din rakapparat med trimmertillbehöret för näshår som ger ett 2-i-1-trimningskit för alla dina behov. Det är bara att klicka på tillbehöret för att trimma oönskat näshår.

      Korrosionsfritt stål som respekterar huden

      Rakbladen i våra rakapparater är tillverkade av europeiskt hypoallergent stål som står emot korrosion, är hudvänligt och förhindrar orenheter på rakbladen.

      En behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning

      Oavsett om du föredrar en behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning med gel eller raklödder anpassar sig vår rakapparat efter dina behov. Tack vare IPX7-klassad vattentålighet kan den enkelt rengöras under rinnande vatten.

      Kraftfullt batteri för en månads användning*

      Få upp till en månads* batteritid efter en timmes laddning med ett kraftfullt litiumjonbatteri. Behöver du raka dig snabbt? Anslut bara i fem minuter så får du tillräckligt med ström för en rakning.

      För lång hållbarhet

      Våra Philips-rakapparater är tillverkade med precision och hållbarhet i åtanke, vilket garanterar långvarig prestanda. Våra rakapparater genomgår rigorösa tester för att säkerställa jämn och hållbar prestanda. Det här är en rakapparat som står sig över tid.

      Smidig laddning

      På Philips driver vi hållbarhet i alla aspekter av produktskapandet. Vår ambition är att minska avfallet och minimera antalet USB-adaptrar vi marknadsför. Om du behöver en adapter hittar du en via: www.philips.com/support

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Tillbehör
        Näshårstrimmer
        Resor och förvaring
        Resefodral

      • Effekt

        Automatisk spänning
        5 V
        Driftstid
        60 min.
        Batterityp
        Litiumjon
        Sladdansluten laddning
        • 1 timme för full laddning
        • 5 minuters snabbladdning
        Qi-laddning
        • Kompatibel
        • 2 timmar för full laddning

      • Design

        Färg
        Guldgrå
        Handtag
        Ergonomiskt grepp och användning

      • Service

        2 års garanti
        Ja
        Reservhuvud utanför Japan
        Byt vartannat år till SH91
        Reservhuvud för Japan
        Byt vartannat år till SH92

      • Rakningsresultat

        Raksystem
        • Dual SteelPrecision-rakblad
        • Lift & Cut-teknik
        Konturföljande
        Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar

      • Lättanvänd

        Teckenfönster
        Ljusring
        Rengöring
        Tvättbar
        Våt och torr
        Våt och torr användning
        På/av-metod
        Dra

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      Clippin

      Hitta en reservdel eller ett tillbehör

      Gå till reservdelar och tillbehör

      Tillbehör

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      • med en daglig rakning på 2,5 min

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.