Flexibla huvuden glider smidigt längs alla rundningar.

Vi presenterar vår första Philips Ladyshaver med ett flexibelt rakhuvud som har utformats för dina former.*** Det flexibla huvudet glider smidigt längs alla rundningar för en nära och precis rakning. Svåråtkomliga ställen? Inga problem. Den följer kroppens konturer och en LED-lampa hjälper dig att se varje hårstrå. Anpassa din rakning med två hastighetsinställningar för bättre kontroll över hårborttagningens hastighet och intensitet.