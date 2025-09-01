BRL129/00
Nära rakning. Även av svåråtkomliga områden
Vår mest kvalitativa ladyshaver med flexibelt huvud och LED-lampa. Dermatologiskt testad. Den är designad för försiktighet och glider smidigt längs kurvorna för en nära rakning. För du förtjänar en upplevelse utöver det vanliga.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
System med tre rakblad och ett flexibelt huvud för en försiktig och nära rakning – förhindrar skärsår. Består av dubbelsidiga trimmerändar som förtrimmar allt hår. Ett skärblad med diamantformade öppningar har utformats för att raka förtrimmade hårstrån i ett svep.
Vi presenterar vår första Philips Ladyshaver med ett flexibelt rakhuvud som har utformats för dina former.*** Det flexibla huvudet glider smidigt längs alla rundningar för en nära och precis rakning. Svåråtkomliga ställen? Inga problem. Den följer kroppens konturer och en LED-lampa hjälper dig att se varje hårstrå. Anpassa din rakning med två hastighetsinställningar för bättre kontroll över hårborttagningens hastighet och intensitet.
Eftersom din hud förtjänar att stå i rampljuset. Ny ladyshaver med inbyggd LED-lampa fångar upp varje hårstrå.
Nu slipper du rakirritation och rodnad – 80 % av kvinnorna upplevde en len och irritationsfri hud efter användning.** Dermatologiskt testad på känslig hud.
Passar perfekt in i din rutin – oavsett om du står i duschen eller är på språng. Våt- eller torrakning, valet är ditt.
Gjord för hur håret växer. Raka åt båda hållen: uppåt, nedåt, klart. Ingen sladd som hindrar dig – nå enkelt alla ställen, från armhålorna till benen och tårna. Upp till 100 minuters drift på en laddning. Inga avbrott.
Där teknik möter vård – för hud som känns lika bra som den ser ut. Utformad för att vara skonsam, skräddarsydd för att vårda – för att du förtjänar en upplevelse som är något utöver det vanliga.
Plastdelar tillverkade av >55 % återvunnen plast, pappersbaserad förpackning och ingen adapter i förpackningen. Ett engångsköp som håller i flera år.**** Ett skärblad, ett helt år av smidig rakning.
