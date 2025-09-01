Söktermer

    Nära rakning. Även av svåråtkomliga områden

      Lady Shaver Series 8000 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

      BRL129/00

      Nära rakning. Även av svåråtkomliga områden

      Vår mest kvalitativa ladyshaver med flexibelt huvud och LED-lampa. Dermatologiskt testad. Den är designad för försiktighet och glider smidigt längs kurvorna för en nära rakning. För du förtjänar en upplevelse utöver det vanliga.

      Nära rakning. Även av svåråtkomliga områden

      Raka försiktigt. Sköt om. Personvård är inte själviskt.

      • LED-lampa, flexibelt huvud
      • För ben och kropp
      • +1 tillbehör
      • Upp till 100 min drifttid
      Tar bort hårstrån så korta som 0,2 mm för en försiktig renrakning.

      Tar bort hårstrån så korta som 0,2 mm för en försiktig renrakning.

      System med tre rakblad och ett flexibelt huvud för en försiktig och nära rakning – förhindrar skärsår. Består av dubbelsidiga trimmerändar som förtrimmar allt hår. Ett skärblad med diamantformade öppningar har utformats för att raka förtrimmade hårstrån i ett svep.

      Flexibla huvuden glider smidigt längs alla rundningar.

      Flexibla huvuden glider smidigt längs alla rundningar.

      Vi presenterar vår första Philips Ladyshaver med ett flexibelt rakhuvud som har utformats för dina former.*** Det flexibla huvudet glider smidigt längs alla rundningar för en nära och precis rakning. Svåråtkomliga ställen? Inga problem. Den följer kroppens konturer och en LED-lampa hjälper dig att se varje hårstrå. Anpassa din rakning med två hastighetsinställningar för bättre kontroll över hårborttagningens hastighet och intensitet.

      LED-lampa. Se det. Raka det.

      LED-lampa. Se det. Raka det.

      Eftersom din hud förtjänar att stå i rampljuset. Ny ladyshaver med inbyggd LED-lampa fångar upp varje hårstrå.

      Mindre sveda, mindre rodnad, mer hudkomfort.**

      Mindre sveda, mindre rodnad, mer hudkomfort.**

      Nu slipper du rakirritation och rodnad – 80 % av kvinnorna upplevde en len och irritationsfri hud efter användning.** Dermatologiskt testad på känslig hud.

      Våtrakning för duschen. Torrakning när du är på språng.

      Våtrakning för duschen. Torrakning när du är på språng.

      Passar perfekt in i din rutin – oavsett om du står i duschen eller är på språng. Våt- eller torrakning, valet är ditt.

      Snabb och enkel. Sladdlös. Upp till 100 min drifttid.

      Snabb och enkel. Sladdlös. Upp till 100 min drifttid.

      Gjord för hur håret växer. Raka åt båda hållen: uppåt, nedåt, klart. Ingen sladd som hindrar dig – nå enkelt alla ställen, från armhålorna till benen och tårna. Upp till 100 minuters drift på en laddning. Inga avbrott.

      Dermatologiskt testad på känslig hud.

      Dermatologiskt testad på känslig hud.

      Där teknik möter vård – för hud som känns lika bra som den ser ut. Utformad för att vara skonsam, skräddarsydd för att vårda – för att du förtjänar en upplevelse som är något utöver det vanliga.

      Plastdelarna är tillverkade av >55 % återvunnen plast.

      Plastdelarna är tillverkade av >55 % återvunnen plast.

      Plastdelar tillverkade av >55 % återvunnen plast, pappersbaserad förpackning och ingen adapter i förpackningen. Ett engångsköp som håller i flera år.**** Ett skärblad, ett helt år av smidig rakning.

      Tekniska specifikationer

      • Tillbehör

        Trimkam
        Ja

      • Effekt

        Batterityp
        Litiumjon
        Laddningstid
        1  timmar
        Batteriets driftstid
        Upp till 100 min

      • Tekniska specifikationer

        Spänning
        5 V/7,5 W
        USB-A-kabel
        Ja
        Nätadapter
        Nej

      • Funktioner

        Hastighetsinställningar
        2 inställningar
        Integrerad LED-lampa
        Ja

      • Service

        2 års garanti
        Ja

      • Lättanvänd

        Våt och torr
        Ja
        Trådlös
        Ja
        Laddning
        USB-A-laddning (5 V⎓/≥ 1 A)

      • Prestanda

        Flexibelt huvud
        Ja
        System med tre rakblad
        Ja
        Rundade trimmerkanter
        Ja
        Dermatologiskt testad
        Ja

      • Design

        Gummihandtag
        Ja

      • 76,2 % håller med, HPT Nederländerna, n=42, 2025.
      • * Jämfört med deras nuvarande ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021.
      • ** Från vänster till höger.
      • *** Med 2 års garanti.

