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Philips Sonicare For Kids Sonisk eltandborste
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HX6322/04
HX6340
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Data Act Document
Försäkran om överensstämmelse – Storbritannien - English (US)
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In which countries is the Philips SonicareKids app available?
I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Vad visar batteristatuslamporna på min Sonicare-tandborste?
Varför behöver min Philips Sonicare-app ha behörigheter
Hur korrigerar jag borstningsperioden i Sonicare For Kids-appen?
Philips SonicareLaddningsenhet
For KidsKompakta soniska tandborsthuvuden
Philips SonicareSnygga tandborstklistermärken
Philips SonicareResefodral av plast
For KidsSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Borsthuvudet är svårt att sätta fast eller ta bort.
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
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